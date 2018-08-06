Российские арбитры Еськов и Мешков получили назначения на матчи еврокубков

УЕФА опубликовал список судей, которые будут работать на первых матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы.В число бригад арбитров, получивших назначения, вошли две российских – Алексея Еськова и Виталия Мешкова.Бригада Еськова будет обслуживать встречу "Хапоэль" Беэр-Шева – АПОЭЛ, бригада Мешкова – "Лудогорец" – "Зриньски".