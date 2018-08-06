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Российские арбитры Еськов и Мешков получили назначения на матчи еврокубков

УЕФА опубликовал список судей, которые будут работать на первых матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

В число бригад арбитров, получивших назначения, вошли две российских – Алексея Еськова и Виталия Мешкова.

Бригада Еськова будет обслуживать встречу "Хапоэль" Беэр-Шева – АПОЭЛ, бригада Мешкова – "Лудогорец" – "Зриньски".

UEFA
Сегодня, 14:06
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