Новости партнеров

Миха Мевля: хотим победить в Лиге Европы

Защитник "Зенита" Миха Мевля на пресс-конференции перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" подчеркнул, что команда ставит перед собой задачу выиграть турнир.

"Мы хотим выиграть в четверг и, в целом, хотим победить в Лиге Европы. Но для начала давайте выиграем у "Динамо", - цитирует Мевлю "Спорт-Экспресс".
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 20:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Всё хотят
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Ха Ха Ха Ха Ха
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.