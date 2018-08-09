Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью

Футболист люксембургского «Прогреса» Александр Карапетян, поучаствовавший в голе в ворота «Уфы», признал, что его команда была бы рада поражению 1:2 до матча, но недовольна таким исходом после игры.- Если бы нам сказали до матча, что сыграем 1:2, то все бы подписались. Но глядя на нашу игру во втором тайме, обидно, что не сыграли хотя бы вничью.- Если честно, не понимаю. Первые 20 минут нам было очень трудно, но после пропущенного гола мы будто все проснулись.- Мы тоже сейчас смотрели повтор. Честно, не знаю. Главное – забили. Неважно кто. Думаю всё-таки я не коснулся мяча.- Да, там была рука, - цитирует Карапетяна