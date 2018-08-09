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Александр Карапетян: согласились бы на 1:2 до матча, но сейчас обидно, что не добыли хотя бы ничью

Футболист люксембургского «Прогреса» Александр Карапетян, поучаствовавший в голе в ворота «Уфы», признал, что его команда была бы рада поражению 1:2 до матча, но недовольна таким исходом после игры.

- Как расценивать этот результат?

- Если бы нам сказали до матча, что сыграем 1:2, то все бы подписались. Но глядя на нашу игру во втором тайме, обидно, что не сыграли хотя бы вничью.

- А почему первый тайм таким получился? Испугались?

- Если честно, не понимаю. Первые 20 минут нам было очень трудно, но после пропущенного гола мы будто все проснулись.

- Вы коснулись мяча после голевой подачи Тиля или нет?

- Мы тоже сейчас смотрели повтор. Честно, не знаю. Главное – забили. Неважно кто. Думаю всё-таки я не коснулся мяча.

- А коснулся ли мяча Карпа при первом голе «Уфы»?

- Да, там была рука, - цитирует Карапетяна Rusfootball.info.
Теги: Уфа
Сегодня, 20:02
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№1 Написал: 1111111111 (Сегодня, 20:25) #
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Русский футбол это позорище, скоро даже Люксембург будет смотреть с высока)))!
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
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