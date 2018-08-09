Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп не смог объяснить спад команды во втором тайме матча с люксембургским «Прогресом» (2:1) и отметил, что недооценки соперника не было.

- Тяжёлая игра. Мы знали, что в этой стадии плохих команд не бывает, пусть соперник и из Люксембурга. В первом тайме имели большое преимущество, должны были забивать 2-3 гола. Во втором почему-то подсели, да ещё и пропустили.

- Вы сыграли рукой, прежде чем отдать голевой пас на Слая?

- А на повторе как, рука?

- Честно, не видел.

- Раз судья засчитал, значил всё чисто.

- С чем связана расслабленность в концовке второго тайма?

- Сами не знаем, посмотрим, проанализируем с тренером, он нам подскажет. Не знаю.

- То есть недооценки не было?

- Конечно, не было. Я же сказал, что команда хорошая, хоть и из Люксембурга.

- На чем акцентировали внимание при подготовке к сопернику?

- Они играют длинными передачами, у них не бывает центра поля, здорово играют на стандартах, - приводит слова Карпа Rusfootball.info.
Теги: Уфа Карп
Сегодня, 20:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Зенит с вами не согласится laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.