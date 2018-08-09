Кэтэлин Карп: недооценки люксембуржцев не было, на этой стадии не бывает плохих команд

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп не смог объяснить спад команды во втором тайме матча с люксембургским «Прогресом» (2:1) и отметил, что недооценки соперника не было.- Тяжёлая игра. Мы знали, что в этой стадии плохих команд не бывает, пусть соперник и из Люксембурга. В первом тайме имели большое преимущество, должны были забивать 2-3 гола. Во втором почему-то подсели, да ещё и пропустили.- А на повторе как, рука?- Раз судья засчитал, значил всё чисто.- Сами не знаем, посмотрим, проанализируем с тренером, он нам подскажет. Не знаю.- Конечно, не было. Я же сказал, что команда хорошая, хоть и из Люксембурга.- Они играют длинными передачами, у них не бывает центра поля, здорово играют на стандартах, - приводит слова Карпа