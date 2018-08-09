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Юрий Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках

"Зенит" проиграл в третьем отборочном раунде Лиги Европы минскому "Динамо" (0:4) и в восьмой раз в истории пропустил в еврокубковом матче больше трех голов.

Трижды подобное случалось с питерцами во времена СССР, когда они потерпели два самых крупных поражения – от "Брюгге" и "Штутгарта". В российские времена огорчить питерцев по четыре раза смогли "Севилья", "Насьонал", "Аустрия" и дортмундская "Боруссия". Любопытно, что в трех последних неудачных для питерской обороны матчах ворота защищал Юрий Лодыгин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лодыгин Зенит
Вчера, 23:41
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(1)
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:08) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Честный,
Вась тебе честно сказать?!
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: kuzz
Лавры Акешы не дают ему покоя, старается молодец, но сцука рекордсмен у нас может быть только один

А какие у тебя рекорды,Валер?
Давай тебя обсудим?!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лавры Акешы не дают ему покоя, старается молодец, но сцука рекордсмен у нас может быть только один
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Вчера, 23:45) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: SaintPiter777
Нам такие вратари не нужны! Уже давно, он показывает плохую игру

а тренера такие вам нужны?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Нам такие вратари не нужны! Уже давно, он показывает плохую игру
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
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