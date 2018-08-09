Юрий Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках

"Зенит" проиграл в третьем отборочном раунде Лиги Европы минскому "Динамо" (0:4) и в восьмой раз в истории пропустил в еврокубковом матче больше трех голов.Трижды подобное случалось с питерцами во времена СССР, когда они потерпели два самых крупных поражения – от "Брюгге" и "Штутгарта". В российские времена огорчить питерцев по четыре раза смогли "Севилья", "Насьонал", "Аустрия" и дортмундская "Боруссия". Любопытно, что в трех последних неудачных для питерской обороны матчах ворота защищал Юрий Лодыгин.