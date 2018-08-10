Телеканал "Матч ТВ" покажет ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо"

Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", который состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Комментировать встречу будут Михаил Поленов и Павел Богданов.Первая игра, прошедшая в Минске в четверг и завершившаяся победой "Динамо" со счетом 4:0, на российском ТВ не транслировалась. В России ее на своем официальном сайте показывал "Зенит".