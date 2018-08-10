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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох
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Телеканал "Матч ТВ" покажет ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо"
Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", который состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Комментировать встречу будут Михаил Поленов и Павел Богданов.
Первая игра, прошедшая в Минске в четверг и завершившаяся победой "Динамо" со счетом 4:0, на российском ТВ не транслировалась. В России ее на своем официальном сайте показывал "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Комментировать встречу будут Михаил Поленов и Павел Богданов.
Первая игра, прошедшая в Минске в четверг и завершившаяся победой "Динамо" со счетом 4:0, на российском ТВ не транслировалась. В России ее на своем официальном сайте показывал "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
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