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Телеканал "Матч ТВ" покажет ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо"

Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", который состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Комментировать встречу будут Михаил Поленов и Павел Богданов.

Первая игра, прошедшая в Минске в четверг и завершившаяся победой "Динамо" со счетом 4:0, на российском ТВ не транслировалась. В России ее на своем официальном сайте показывал "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 17:04
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№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ума то нету, зачем показывать вылет российского клуба в прямом эфире? Что это, если не издевательство? В это же время играет Уфа, у которой хорошие шансы пройти дальше, почему их не показать?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот садисты!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:14) #
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Специально для питерских мазохистов? Это - жёстко.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 17:11) #
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online

Вряд ли поможет, взбодрит "Зенит" трансляция на всю Россию! Уж, лучше бы не показывали - все и так ясно-пасмурно... (((
Или 1 шанс из 1000 на - 4:0 (5:0...) может кого-то заинтересовать? ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На куя? Лучше ответный матч Уфы посмотреть. Такое впечатление, что они над нами издеваются. Очень интересно посмотреть матч без зрителей и с такими комментаторами.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
Спасибо, уже не надо.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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