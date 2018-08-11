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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Гуренко: у "Зенита" есть разрыв в линиях
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, у питерцев есть разрывы в линиях.
– Болельщики критикуют аргентинцев Ригони и Дриусси за вчерашний матч. На ваш взгляд, они провалились?
– У "Зенита" все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.
– Кто вам понравился в "Зените"?
– Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.
– В чем, на ваш взгляд, слабые стороны "Зенита"?
– У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у "Зенита" могут быть проблемы.
– То есть быстрые команды неудобны для "Зенита"?
– Именно так. Крайние защитники "Зенита" часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины.
"Спорт-Экспресс"
– Болельщики критикуют аргентинцев Ригони и Дриусси за вчерашний матч. На ваш взгляд, они провалились?
– У "Зенита" все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.
– Кто вам понравился в "Зените"?
– Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.
– В чем, на ваш взгляд, слабые стороны "Зенита"?
– У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у "Зенита" могут быть проблемы.
– То есть быстрые команды неудобны для "Зенита"?
– Именно так. Крайние защитники "Зенита" часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины.
"Спорт-Экспресс"
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