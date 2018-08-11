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Сергей Гуренко: у "Зенита" есть разрыв в линиях

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, у питерцев есть разрывы в линиях.

– Болельщики критикуют аргентинцев Ригони и Дриусси за вчерашний матч. На ваш взгляд, они провалились?

– У "Зенита" все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.

– Кто вам понравился в "Зените"?

– Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.

– В чем, на ваш взгляд, слабые стороны "Зенита"?

– У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у "Зенита" могут быть проблемы.

– То есть быстрые команды неудобны для "Зенита"?

– Именно так. Крайние защитники "Зенита" часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гуренко Зенит Динамо Минск
Сегодня, 15:49
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(1)
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:09) #
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Цитата: wir sind die besten
Да понятно все, лавочники играли да ненавыигрывали...выпусти Зенит-2, тоже самое было-бы.

За этих лавочников Зенит заплатил около 90 миллионов долларов. Вот тебе и лавочники.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:07) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Срочно взять еще по пяток дриусси с оздоево-набиулиными по 20 за каждого с личкой под пятеру
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да понятно все, лавочники играли да ненавыигрывали...выпусти Зенит-2, тоже самое было-бы.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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