Сергей Гуренко: у "Зенита" есть разрыв в линиях

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит" в отборе Лиги Европы со счетом 4:0. По его словам, у питерцев есть разрывы в линиях.– У "Зенита" все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.– Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.– У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у "Зенита" могут быть проблемы.– Именно так. Крайние защитники "Зенита" часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины.