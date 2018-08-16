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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с выплатой бонусов игрокам.
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Уфа" в Люксембурге сыграла вничью 2:2 с местным "Прогресом" и вышла в раунд плей-офф турнира.
"У нас есть определенные договоренности с игроками по бонусам, мы их выполняем. Не стану говорить о них — мы играем не за деньги. Мы прославляем свою республику, российский футбол. Набираем очки в таблице коэффициентов УЕФА. Не стану сравнить Уфу с другими российскими участниками еврокубков. Пусть нас оценивают и судят другие", - цитирует Газизова Sport24.
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Уфа" в Люксембурге сыграла вничью 2:2 с местным "Прогресом" и вышла в раунд плей-офф турнира.
"У нас есть определенные договоренности с игроками по бонусам, мы их выполняем. Не стану говорить о них — мы играем не за деньги. Мы прославляем свою республику, российский футбол. Набираем очки в таблице коэффициентов УЕФА. Не стану сравнить Уфу с другими российскими участниками еврокубков. Пусть нас оценивают и судят другие", - цитирует Газизова Sport24.
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