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Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с выплатой бонусов игрокам.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Уфа" в Люксембурге сыграла вничью 2:2 с местным "Прогресом" и вышла в раунд плей-офф турнира.

"У нас есть определенные договоренности с игроками по бонусам, мы их выполняем. Не стану говорить о них — мы играем не за деньги. Мы прославляем свою республику, российский футбол. Набираем очки в таблице коэффициентов УЕФА. Не стану сравнить Уфу с другими российскими участниками еврокубков. Пусть нас оценивают и судят другие", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 20:29
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№6 Написал: makcnmka (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Трепещите футболисты-почтальоны, фотографы, клерки,... Уфа наступает!
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
О каком прославлении чего либо можно говорить после матча с люксембургом? Даже если бы 5:0 выиграли, то и при этом о славе говорить излишне. А так то вообще смешно. С отскоком на 93 минуте.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:50) #
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online

Да уж, прославили так прославили. Вырвать ничью с Люксембургом на 93 минуте это подвиг. ЗМС всем игрокам Уфы


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:44) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Жорж Милославский
Пока оценивать особо и нечего...

Оценивать надо патриотизм хазизова - потянет на рубль
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 20:39) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пока оценивать особо и нечего...
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:31) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Слишком высокие слова от Шамиля Газизова. Чтобы соответствовать нужно срочно повышать уровень игры Уфы.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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