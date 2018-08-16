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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома"
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после поражения от "Зенита" со счетом 1:8 в квалификации Лиги Европы заявил, что петербуржцы победили благодаря "Газпрому".
"У "Зенита" против нас был один шанс. Продавить через центр. За счет забросов, за счет фолов, за счет стандартов, за счет "Газпрома", - цитирует Гуренко Sport24.
"У "Зенита" против нас был один шанс. Продавить через центр. За счет забросов, за счет фолов, за счет стандартов, за счет "Газпрома", - цитирует Гуренко Sport24.
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