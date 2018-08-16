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Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после поражения от "Зенита" со счетом 1:8 в квалификации Лиги Европы заявил, что петербуржцы победили благодаря "Газпрому".

"У "Зенита" против нас был один шанс. Продавить через центр. За счет забросов, за счет фолов, за счет стандартов, за счет "Газпрома", - цитирует Гуренко Sport24.
Теги: Зенит Гуренко Динамо Минск
Сегодня, 23:03
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№37 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да... Гуренко не позавидуешь!
В большинстве за 15 минут пропустить 4 штуки!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№36 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 23:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая удаление и 4 неназначенных пендаля в ворота Динамо? странные действия арбитра, которого посетил Газпром, не находите, товарищ Гуренко? играть надо было, а не отбиваться и защиту наладить, не выпускать алкашей
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№35 Написал: Игорёк (Сегодня, 23:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
полная цитата


Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счёт подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеётся). Спасибо за гостеприимство», — передаёт слова Гуренко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.


но кому-то интереснее разжечь ненависть

Солидарен с тобой,а Газпром он упомянул в смысле того,что Газпром обеспечивает бюджет Зенита и Зенит может себе позволить купить одного игрока,который стоит как всё Динамо,вспомним Халка к примеру
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№34 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 23:34) #
  • 0
  •  (4)
online

ага...персонально каждому игроку динамо заплатили.... а тренерам забыли, вот и злобится.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№33 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 23:33) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Радимов,газпрому не чужой,шепнули),проболтался)
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№32 Написал: DeadGuy Гатчина (Сегодня, 23:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будем ждать расследование по данному высказыванию. Явно прослеживается какая то информированность о компании "Газпром". Раз ляпнул про возможный договорняк. Надо отвечать. При том обоим клубам если чё найдут вломить чтоб мало не показалось. Ну это моё мнение. Нефиг людей дурачить.
Регистрация: 12.02.2010 [жалоба]
№31 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:28) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
дятел, сделать единственную ставку на отбой на все 90 минут,- мог только ты.
вот и ходи теперь с рекордом за щекой.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№30 Написал: Lacan (Сегодня, 23:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Плохому танцору и ....Газпром мешает! Тьфу, как гадко сказал!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№29 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 23:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лука теперь бананы беларусские сможет ввозить
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№28 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 23:16) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: Савелий
Сережа, блин, посмотри повтор.....- сколько раз вас судила пожалел, не поставив на точку! Это даже не отмаз - детский сад....

Вообще-то судья сильно на Минчан работал
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№27 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:16) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Cергей , у тебя команда уровень серединки ФНЛ. То что случилось в Минске чудовищное недоразумение и сегодня это было доказано. Судья еще пару раз простил Динамо.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№26 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Красавец.Реагирует.РЖД вспомни,тренер.Вспомни своего личного спонсора.
Регистрация: 17.03.2010 [жалоба]
№25 Написал: Бриг (Сегодня, 23:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
за счет "Газпрома", - цитирует Гуренко....Иными словами, Гуренко с командой продали матч?...Сережа, ежели так , заяви официально..Мы с командой продали матч..А так болталогия...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№24 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 23:15) #
  • +2
  •  (2)

Во всем есть свои плюсы.
В данном случае тренер закрыл тему договорняка, так как в противном случае помалкивал про Газпром. blush


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
№23 Написал: imaginary (Сегодня, 23:14) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
полная цитата


Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счёт подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома» (смеётся). Спасибо за гостеприимство», — передаёт слова Гуренко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.


но кому-то интереснее разжечь ненависть
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:14) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя после таких ударов, на эмоциях, вью давать.....
Не солидно для главного тренера......
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№21 Написал: Яamon (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
надо у него спросить, что он имел в виду? вдруг что-то знает?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • +1
  •  (1)

Нда. Что с евреями, что в данном случае, я отключал трансляцию. Только благодаря этому победили!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№19 Написал: нетрал (Сегодня, 23:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
он бы тоже носки показывал? змагар?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 23:11) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не солидно для тренера. Поражения надо уметь признавать! Тренируйтесь... stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№17 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 23:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Гуренко научился у Луческу.....Нытик.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:10) #
  • +7
  •  (7)
online

Не умеет достойно проигрывать. Слабак


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:10) #
  • +14
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
8:1 ...какой Газпром...г-ну Гуренко надо-бы достойно вести себя, не позорить клуб и Беларусь, Вас сломали через колено, все расслабьтесь, это Зенит, это Россия.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№14 Написал: junga Сочи (Сегодня, 23:09) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так бомбануло бывшего проводника, все по делу, в Минске 4 халяв закатили со стандартов, плюс у нас не шло, а тут решили в паровоз сыграть, но нарвались на запредельный настрой и самоотдачу, и да, забросы оказались элективным оружием против автобусников , браво Семак


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№13 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:08) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Газпромов было восемь!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№12 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:08) #
  • +8
  •  (8)
online

Не солидно!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:08) #
  • +8
  •  (10)
online

Сережа, блин, посмотри повтор.....- сколько раз вас судила пожалел, не поставив на точку! Это даже не отмаз - детский сад....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:07) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ДЕБИЛ


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 23:07) #
  • +7
  •  (9)
online

Батька не поверит. Всех на каторгу отправит.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
тренериш-КО


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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