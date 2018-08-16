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"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы

"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы.

В третьем квалификационном раунде голландский клуб уступил "Базелю" - 0:1. Первый матч также завершился со счетом 1:0 в пользу "Базеля".
Теги: Слуцкий Витесс Базель
Сегодня, 23:09
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Ну, шестая команда Голландии против Базеля...

Еще счета приличные.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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