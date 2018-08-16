"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы

"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы.В третьем квалификационном раунде голландский клуб уступил "Базелю" - 0:1. Первый матч также завершился со счетом 1:0 в пользу "Базеля".