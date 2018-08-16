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Артем Дзюба: ответить Лукашенко? Не буду, батьку мы уважаем (видео)

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который после первой игры в Минске заявил, что игроки сине-бело-голубых ходили на четвереньках.



- Есть что ответить Лукашенко на слова о распальцовке "Зенита"?

- Не буду, батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы всё-таки наши братья, я пожал каждому руку. Это болельщики там раздухарились немножко, но хорошо, что мы доказали: "Зенит" есть "Зенит".

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Зенит Динамо Минск Rвидео
Вчера, 23:47
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(8)
№2 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:54) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Тёма, млять, ты реально лучший. Я так рад за тебя, вот вроде всё доказал. Зенитовцы, если кто на него ещё обижается - не будьте дураками, какие углы головы после ударов Халка - Тёма вот плоть от плоти русак, надо было в этом году - собрался и бей их в песи, круши в хузары. Красавец. И ведь умный малый он, при всём при этом. Поэтому, походу и собрался.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий дипломат. Растет на глазах Артем)
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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