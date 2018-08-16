Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:32
Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки! (1)
Владислав Радимов: после 0:4 вы радостно распрощались с "Зенитом"? А 8:1 не хотите? Это ж Питер, детки! (1)
00:48
Понтус Вернблум стал игроком ПАОКа (1)
Понтус Вернблум стал игроком ПАОКа (1)
00:12
Сергей Семак: рад и горд за "Зенит" (1)
Сергей Семак: рад и горд за "Зенит" (1)
Вчера, 23:53
Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)
Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)
Вчера, 23:35
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (7)
Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск (7)
Вчера, 23:09
"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы (1)
"Витесс" Леонида Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы (1)
Вчера, 23:03
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (39)
Сергей Гуренко: у "Зенита" был один шанс - продавить нас за счет фолов, за счет забросов и "Газпрома" (39)
Вчера, 23:03
АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"! (5)
АААААААА! "Зенит" круче "Барселоны"! (5)
Вчера, 23:00
Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит" (12)
Артем Дзюба: привет всем, кто не верил в "Зенит" (12)
Вчера, 22:35
"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик (180)
"Зенит" вдесятером сокрушил минское "Динамо", забив 8 голов. Дзюба оформил хет-трик (180)
Вчера, 22:21
Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером (1)
Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером (1)
Вчера, 22:08
"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы (1)
"Севилья" разгромила "Жальгирис" в Лиге Европы (1)
Вчера, 21:27
Мирча Луческу: Адриано не заслуживал красной карточки, это было слишком жесткое наказание
Мирча Луческу: Адриано не заслуживал красной карточки, это было слишком жесткое наказание
Вчера, 21:20
"Сочи" хочет выйти в РПЛ по итогам сезона (5)
"Сочи" хочет выйти в РПЛ по итогам сезона (5)
Вчера, 20:49
Агент полузащитника "Норрчепинга" Сигурдссона подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту (4)
Агент полузащитника "Норрчепинга" Сигурдссона подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту (4)
Вчера, 20:29
Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол (13)
Гендиректор "Уфы": мы играем не за деньги. Прославляем республику, российский футбол (13)
Вчера, 20:23
Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин (11)
Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин (11)
Вчера, 20:17
Сердер Сердеров перешел в польский клуб "Краковия" (2)
Сердер Сердеров перешел в польский клуб "Краковия" (2)
Вчера, 19:54
"Уфа" вышла в 4-й отборочный раунд Лиги Европы (33)
"Уфа" вышла в 4-й отборочный раунд Лиги Европы (33)
Вчера, 19:11
"Кайрат" проиграл "Сигме" и вылетел из Лиги Европы
"Кайрат" проиграл "Сигме" и вылетел из Лиги Европы
Вчера, 19:08
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (56)
Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак! (56)
Вчера, 19:03
Никола Влашич провел первую тренировку в ЦСКА
Никола Влашич провел первую тренировку в ЦСКА
Вчера, 18:49
Александр Анюков и Артем Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с минским "Динамо" (15)
Александр Анюков и Артем Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с минским "Динамо" (15)
Вчера, 18:33
Агент Ригони: сделка с "Аталантой" завершена (2)
Агент Ригони: сделка с "Аталантой" завершена (2)
Вчера, 18:18
Сергей Ребров: на данный момент больше других заслужили "Золотой мяч" Модрич и Гризманн (1)
Сергей Ребров: на данный момент больше других заслужили "Золотой мяч" Модрич и Гризманн (1)
Вчера, 17:37
ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с Влашичем (1)
ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с Влашичем (1)
Вчера, 17:22
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (15)
Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром" (15)
Вчера, 17:16
"Аталанта" возьмет у "Зенита" в аренду Эмилиано Ригони (2)
"Аталанта" возьмет у "Зенита" в аренду Эмилиано Ригони (2)
Вчера, 17:14
"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы
"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы
Вчера, 17:04
"Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play" (1)
"Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play" (1)
Вчера, 16:34
Понтус Вернблум подписал трёхлетний контракт с ПАОКом (6)
Понтус Вернблум подписал трёхлетний контракт с ПАОКом (6)
Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился впетчалениями от победы над минским "Динамо" в Лиге Европы со счётом 8:1, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Что-то говорили перед матчем в раздевалке или как обычно?
- Мы всегда говорим друг другу, разговариваем. Постепенно у нас команда появляется. Да, Саш, появляется? (спрашивает у Кокорина, Кокорин отвечает "да"). Обидно, что в нас не верят многие, им привет. А тем, кто верит, спасибо большое. Мы не сомневались, что мы можем, хотели сотворить историю. Очень важная психологически победа для построения команды
- Чувствовали поддержку болельщиков за стадионом?
- Да, это было слышно, это было круто. "Петровский" для меня вообще особенный стадион. Так его люблю, что не могу перестроиться на "Крестовский", хотел бы все игры играть здесь, кайфую.
- Вы не попросили замену, хотя казалось, что очень устали. Это только казалось?
- Нет, я устал. Не знаю, сколько единоборств мы сделали, наверное, 500 на двоих. В какой-то момент уже потемнело в глазах, думал, когда же это закончится. Думал, что мы дожмём в основное время, могли с 5 метров забивать и всё заканчивать. Если бы я попросил замену, это был бы как будто побег. Надо сражаться через "не могу", тем более в меньшинстве. Разве чувствовалось, что мы в меньшинстве? Думаю нет. Тем более минские болельщики меня там пытались как-то... Ну тоже привет, Минску привет.
- Есть что ответить Лукашенко на слова о распальцовке "Зенита"?
- Не буду, батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы всё-таки наши братья, я пожал каждому руку. Это болельщики там раздухарились немножко, но хорошо, что мы доказали: "Зенит" есть "Зенит".
- Что-то говорили перед матчем в раздевалке или как обычно?
- Мы всегда говорим друг другу, разговариваем. Постепенно у нас команда появляется. Да, Саш, появляется? (спрашивает у Кокорина, Кокорин отвечает "да"). Обидно, что в нас не верят многие, им привет. А тем, кто верит, спасибо большое. Мы не сомневались, что мы можем, хотели сотворить историю. Очень важная психологически победа для построения команды
- Чувствовали поддержку болельщиков за стадионом?
- Да, это было слышно, это было круто. "Петровский" для меня вообще особенный стадион. Так его люблю, что не могу перестроиться на "Крестовский", хотел бы все игры играть здесь, кайфую.
- Вы не попросили замену, хотя казалось, что очень устали. Это только казалось?
- Нет, я устал. Не знаю, сколько единоборств мы сделали, наверное, 500 на двоих. В какой-то момент уже потемнело в глазах, думал, когда же это закончится. Думал, что мы дожмём в основное время, могли с 5 метров забивать и всё заканчивать. Если бы я попросил замену, это был бы как будто побег. Надо сражаться через "не могу", тем более в меньшинстве. Разве чувствовалось, что мы в меньшинстве? Думаю нет. Тем более минские болельщики меня там пытались как-то... Ну тоже привет, Минску привет.
- Есть что ответить Лукашенко на слова о распальцовке "Зенита"?
- Не буду, батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы всё-таки наши братья, я пожал каждому руку. Это болельщики там раздухарились немножко, но хорошо, что мы доказали: "Зенит" есть "Зенит".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.