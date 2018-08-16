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Артём Дзюба: столько единоборств, что потемнело в глазах. Но просить замену было бы побегом (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился впетчалениями от победы над минским "Динамо" в Лиге Европы со счётом 8:1, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- Что-то говорили перед матчем в раздевалке или как обычно?

- Мы всегда говорим друг другу, разговариваем. Постепенно у нас команда появляется. Да, Саш, появляется? (спрашивает у Кокорина, Кокорин отвечает "да"). Обидно, что в нас не верят многие, им привет. А тем, кто верит, спасибо большое. Мы не сомневались, что мы можем, хотели сотворить историю. Очень важная психологически победа для построения команды

- Чувствовали поддержку болельщиков за стадионом?

- Да, это было слышно, это было круто. "Петровский" для меня вообще особенный стадион. Так его люблю, что не могу перестроиться на "Крестовский", хотел бы все игры играть здесь, кайфую.

- Вы не попросили замену, хотя казалось, что очень устали. Это только казалось?

- Нет, я устал. Не знаю, сколько единоборств мы сделали, наверное, 500 на двоих. В какой-то момент уже потемнело в глазах, думал, когда же это закончится. Думал, что мы дожмём в основное время, могли с 5 метров забивать и всё заканчивать. Если бы я попросил замену, это был бы как будто побег. Надо сражаться через "не могу", тем более в меньшинстве. Разве чувствовалось, что мы в меньшинстве? Думаю нет. Тем более минские болельщики меня там пытались как-то... Ну тоже привет, Минску привет.

- Есть что ответить Лукашенко на слова о распальцовке "Зенита"?

- Не буду, батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы всё-таки наши братья, я пожал каждому руку. Это болельщики там раздухарились немножко, но хорошо, что мы доказали: "Зенит" есть "Зенит".
Теги: Дзюба Зенит Динамо Минск Rвидео
Вчера, 23:53
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