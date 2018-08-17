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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Болельщики "Зенита" весь матч поддерживали свою команду на катерах (видео)
Болельщики "Зенита" весь матч ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1) поддерживали свою команду на катерах.
Напомним, что матч прошел при пустых трибунах (были допущены только около 200 болельщиков белорусской команды).
Напомним, что матч прошел при пустых трибунах (были допущены только около 200 болельщиков белорусской команды).
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