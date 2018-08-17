Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Болельщики "Зенита" весь матч поддерживали свою команду на катерах (видео)

Болельщики "Зенита" весь матч ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1) поддерживали свою команду на катерах.

Напомним, что матч прошел при пустых трибунах (были допущены только около 200 болельщиков белорусской команды).

Теги: Зенит Динамо Минск Rвидео
Сегодня, 00:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 01:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Достойно. Но и Команда отблагодарила! Супер матч! Супер болельщики! Супер Зенит! Великие!!!
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 01:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Нет слов


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.