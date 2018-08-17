Болельщики "Зенита" весь матч поддерживали свою команду на катерах (видео)

Болельщики "Зенита" весь матч ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1) поддерживали свою команду на катерах.Напомним, что матч прошел при пустых трибунах (были допущены только около 200 болельщиков белорусской команды).