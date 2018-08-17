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Сергей Малинкович: не нужно сильно радоваться. "Зенит" нестабильная команда

Российский политический деятель, председатель ЦК общественной организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" Сергей Малинкович прокомментировал победу "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Зенит" всегда умел удивлять. "Зенит" всегда умел консолидироваться в трудные минуты. Никто не ожидал такого исхода! Откровенно говоря, злорадства нет, поскольку Белоруссия для нас братская страна. Это была игра дружелюбно настроенных команд и дружелюбных болельщиков. Я говорю по крайней мере о своем окружении. Ну мы конечно дали! Батька там наверно локти кусал, когда смотрел. Но, слава Богу.

Что можно сказать? "Зенит" в хорошей форме. На Семака мы всегда возлагали надежды. Но расслабляться не надо. Остается ситуация непростая. Надо дальше локтями всех расталкивать, везде где можно. Ну и хотелось бы, чтобы бы было больше наших ребят. Даже если анализировать этот матч, то на поле много иностранцев. Они молодцы, безусловно. Но хотелось бы слышать российские или бывшего союза имена и фамилии, а не фамилии каких-то бразильцев, португальцев, испанцев. Я даже не помню кто там откуда. Но играют они конечно великолепно. Ведут себя активно. Минское "Динамо" не должно расстраиваться. Они проиграли команде, потенциал которой еще не до конца раскрыт.

Мы сейчас находимся не в Питере, но все равно смотрели. И по Интернету и так. И даже несмотря на плотный график, собираемся отметить. Сто грамм, как полагается.

Что касается лучшего игрока, то мнения расходятся. Мне вообще нравится Дзюба. Я его поклонник. А так вообще все, кто забивал голы. Боюсь даже назвать, чтобы никого не забыть.

Самый напряженный момент? Когда не засчитали гол игрока "Динамо" из-за офсайда. Мне даже немного жалко их стало. Потому что мы ленинградцы — люди благородные и всегда уважаем соперника.

Но не нужно сильно радоваться. "Зенит" нестабильная команда. Тренеры меняются часто. Уходят ключевые игроки. Все-таки нужно больше из питерской школы набирать ребят. Тогда будет стабильная игра", - цитирует Малинковича Sport24.ru.
Теги: Зенит Динамо Минск
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