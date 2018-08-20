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Daily Record: "Уфа" может не получить британские визы и пропустить гостевой матч с "Рейнджерс"

"Уфа" рискует пропустить гостевой матч заключительного раунда квалификации Лиги Европы против шотландского "Глазго Рейнджерс" из-за проблем с получением виз Великобритании, информирует Чемпионат со ссылкой на Daily Record.

Для ускорения процесса получения виз руководство клуба собирается подать заявку на получение документов в Москве после встречи с «Динамо», которая состоится 20 августа.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов сомневается, что визы будут готовы в необходимые сроки.

"Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с "Динамо" мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить времени", — сказал Газизов.

Отмечается, что с такой же проблемой столкнулся московский «Спартак», когда нынешним летом не смог отправить молодёжную команду на турнир в Северную Ирландию.
Теги: Уфа Рейнджерс Газизов
Сегодня, 00:26
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2
(1)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
технарь 3:0 нормально,если поедут будет крупнее)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:28) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
нейтральное поле ..или бритам технарь..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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