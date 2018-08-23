Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кэтэлин Карп: знаем, что "Ренджерс" возглавляет Джеррард, но ведь сейчас он не выходит на поле

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп заявил, что не переживает по поводу грядущего противостояния с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, который является главным тренером «Глазго Рейнджерс».

— Огорчены поражением от «Динамо», но наш соперник заслужил эту победу. Я бы не стал связывать этот результат с нашим выступлением в Лиге Европы. Да, сейчас мы играем в весьма непривычном для нас графике, но когда ты выходишь на поле, забываешь об этом. Сейчас весь настрой — только на предстоящий матч.

Конечно, мы знаем, что «Рейнджерс» возглавляет Джеррард. Все знают, какой это был игрок, но ведь сейчас он не выходит на поле. Так что мы не придаем этому факту большого значения. В целом будет очень приятно сыграть в Шотландии на 51-тысячном стадионе. Надеюсь, он будет заполнен, — цитирует Карпа Известия.
Теги: Карп Уфа Рейнджерс Джеррард
Сегодня, 12:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.