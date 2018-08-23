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Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1).

"Сложный матч, других не бывает, фаворитов сейчас нет. 11 человек в одной команде, 11 - в другой. У нас нет суперзвезд - все должны работать. Мы довольны результатом, хотя и обидно, что пропустили дома. Такой же гол пропустили и от "Урала". Нужно работать. Все решится во втором матче, легко не будет никому", - сказал Семак.
Теги: Семак Зенит Мольде
Сегодня, 21:27
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№9 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:30) #
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  •  (3)

как это? а заболотный с ерохиным?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (4)
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«Спартак»
Супер Дерево России наконец то забило, увеличить ему личку до пяти мультов
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
КАМАЗ
Есть один такой человек - Иванович. Хоть и не молод.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Amirovich (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ДзюбиньЁ =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (8)
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«Зенит»
Звёзд на самом деле и правда нет, за исключением в какой-то степени Передеса и Дзю, у каждого есть свои минусы, но радует то , что Семак заставил Зенит бежать, биться, чего не было при итальяшке... продолжать в том же духе!! Ну и усиление бы точно не помешало, только лишь бы оно было выше уровнем того что имеется
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Евгений Буров
а где взять -они только у великих

Да, все звёзды в свинарне, местного разлива, а мы простая команда, как все, и это нас объединяет в борьбе с падлючной командой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Семак - звезда!
Скромняга, молодец!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А как же Дзю smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:34) #
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а где взять -они только у великих по крайней мере они так думают laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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