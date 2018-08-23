Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1)."Сложный матч, других не бывает, фаворитов сейчас нет. 11 человек в одной команде, 11 - в другой. У нас нет суперзвезд - все должны работать. Мы довольны результатом, хотя и обидно, что пропустили дома. Такой же гол пропустили и от "Урала". Нужно работать. Все решится во втором матче, легко не будет никому", - сказал Семак.