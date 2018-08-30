Семак - о Норвегии: мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу

Сергей Семак: «Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим»#МольдеЗенит pic.twitter.com/B9zx66NTp0 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 30, 2018

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак заявил, что его футболисты ценят пейзажи Норвегии, но не будут на них отвлекаться:- Мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим, - приводит пресс-служба клуба слова Сергея Семака.Питерцы сыграют сегодня с норвежским "Мольде" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.В первой игре "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.