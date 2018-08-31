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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Селтик" обыграл "Судуву" и вышел в групповой турнир Лиги Европы
"Селтик" одержал победу над литовской "Судувой" (3:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
Плей-офф
Матч 1 - 1:1
"Селтик" – "Судува" 3:0
Голы: Гриффитс, 27, Макгрегор, 52, Аер, 61
"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни (Исагирре, 69), Боята, Аер, Браун, Нтшан, Макгрегор, Синклейр, Джонстон (Хейз, 79), Гриффитс (Кристи, 65)
"Судува": Кардум, Живанович, Славицкас, Гайдучик, Янкаускас, Шврлюга, Оффенбахер (Вербицкас, 80), Асеведо, Чадженович (Леймонас, 56), Готал (Каспаравичюс, 73), Сисилья
"Бордо" – "Гент" 2:0
Голы: Камано, 10, Бриан, 64 (пен.)
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Левчук, Пабло, Плашил, Лерагер, Чуаэми, Бриан (Превиль, 68), Оджим (Юссуф, 83), Камано
"Гент": Калинич, Фоке, Асаре, Пластун, Ростед, Оджиджа-Офоэ (Дежагере, 47), Диарра (Квилитая, 69), Верстрате, Чакветадзе, Авонийи (Дэвид 63), Яремчук
Предупреждения: Плашил, 10, Чуаэми, 17, Асаре, 43, Лерагер, 75
Лига Европы
Плей-офф
Матч 1 - 1:1
"Селтик" – "Судува" 3:0
Голы: Гриффитс, 27, Макгрегор, 52, Аер, 61
"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни (Исагирре, 69), Боята, Аер, Браун, Нтшан, Макгрегор, Синклейр, Джонстон (Хейз, 79), Гриффитс (Кристи, 65)
"Судува": Кардум, Живанович, Славицкас, Гайдучик, Янкаускас, Шврлюга, Оффенбахер (Вербицкас, 80), Асеведо, Чадженович (Леймонас, 56), Готал (Каспаравичюс, 73), Сисилья
"Бордо" – "Гент" 2:0
Голы: Камано, 10, Бриан, 64 (пен.)
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Левчук, Пабло, Плашил, Лерагер, Чуаэми, Бриан (Превиль, 68), Оджим (Юссуф, 83), Камано
"Гент": Калинич, Фоке, Асаре, Пластун, Ростед, Оджиджа-Офоэ (Дежагере, 47), Диарра (Квилитая, 69), Верстрате, Чакветадзе, Авонийи (Дэвид 63), Яремчук
Предупреждения: Плашил, 10, Чуаэми, 17, Асаре, 43, Лерагер, 75
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