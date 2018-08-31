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Шамиль Газизов: футболистам "Уфы" надо дальше учиться после выступления в Лиге Европы

Футболистам "Уфы" необходимо дальше учиться по ходу нынешнего сезона после завершения выступления в Лиге Европы, заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Все решилось в начале игры, когда мы ошиблись, игроки нервничали, и я благодарен команде, которая потом стала двигаться вперед, забила мяч. Соперник начал играть грязно, стал не успевать, получил свои карточки. Нам просто не повезло - мы старались, хотели победить с большим счетом, но у нас не получилось. Нам надо дальше учиться, поэтому мы сконцентрируемся на чемпионате", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 02:05
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 02:15) #
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Нужно было Вадика Евсеева брать главным тренером!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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