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Леонид Федун: будем биться без Адриано и Промеса

Владелец "Спартака" Леонид Федун порассуждал, как компенсировать потери в лице Квинси Промеса и Луиса Адриано. Промес был продан в "Севилью", а Адриано дисквалифицирован на три еврокубковых матча.

"Ну, что делать. Будем биться. У нас большая скамейка. У нас не имеют игровой практики ни Роша, ни Ханни. Сейчас они должны встать в строй. Это качественные игроки, которых тоже купили очень дорого. Для таких соперников это достаточно квалифицированные футболисты. Не с "Реалом" играть, не с "Барселоной", - цитирует Федуна Sport24.
Теги: Федун Промес Адриано Спартак
Сегодня, 18:05
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№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:28) #
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online

Роша - херовая замена Промесу, Арнольдыч. А у тебя в группе одни немцы. Уж они то знают, как футбольные кишки на локоть наматывать. Как бы опять не обосраться. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ЛЕОНИД ФЕДУН: БУДЕМ БИТЬСЯ БЕЗ АДРИАНО И ПРОМЕСА

Головой об газон... 5:2 епта! smile

Но если серьезно, Спам - реальная команда, и надо напрячься, чтобы не оставить ей шансов...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не с "Реалом" играть, не с "Барселоной"
да уж...с ними могли бы на тухлую ничейку рассчитывать...а так 5-0 без вариантов!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Жадность Спартак фраера сгубила..."


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Химки»
На бумаге или практический,как хотите Локо" выходит с группы в лиге чемпионов,а, в Лиге Евро в стыках будут играть,"Зенит""Спартак" и ЦСКА через лиги чемпионов."Краснодар" с молодым тренером и без Смолова не знаю.
а,на счет Промеса и Андриано, Мельгарехо впереди если что,а, если Тигиева до сих пор нет,то Комбаров в играх в группе справится)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Типичный Федун. "Корову надо поменьше кормить и побольше доить". "Бизнесмен" из 90-ых.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:12) #
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online

бородач,
Ваши по щам уже получили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Барин - коль битва будет--щей то прикажи побольше варить ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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