"Спартак" начал продажу абонементов на матчи Лиги Европы. Соперниками красно-белых по групповому этапу второго по значимости еврокубка являются "Вильярреал" (4 октября), "Рейнджерс" (8 ноября) и "Рапид" (29 ноября).Продажа абонементов будет проходить в три этапа:- первый этап (с 4 по 10 сентября включительно) – для владельцев абонементов на домашние матчи "Спартака" в чемпионате России сезона-2018/2019.- второй этап (с 11 по 12 сентября включительно) – для владельцев карт болельщика.- третий этап (с 13 сентября по 4 октября включительно) – свободная онлайн-продажа абонементов для всех желающих.Каждый болельщик сможет выкупить только одно место – свое (опция для владельцев сезонных абонементов) или любое свободное.В пресс-службе "Спартака" сообщили, что "все владельцы абонементов на домашние матчи чемпионата России смогут приобрести на игры группового этапа Лиги Европы дополнительные билеты. Обращаем ваше внимание на то, что во время продажи билетов на каждую встречу в отдельности у владельцев абонементов будет возможность выкупить любые свободные места. Что касается права выкупа своего места, то оно предоставляется только на первом этапе продаж абонементов на еврокубковые матчи".Также отмечается, что продажа билетов на игру против "Вильярреала" начнется через несколько дней после старта свободной продажи абонементов.Цены на билеты будут обнародованы позднее.