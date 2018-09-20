Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
22:21
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
19:36
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему нападающий Луис Адриано в домашнем матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2) вышел на замену на 84-й минуте, а не играл с первых минут.
"Он после паузы на матчи сборных имел на 2-3 дня больше отпуска. Его мама чувствует себя плохо. Он меньше тренировался. И потому он не мог сыграть 90 минут с "Ахматом".
Насколько сильно на команде сказывается потеря Адриано и Промеса? Конечно, мы знаем качества Адриано и Квинси. Это качественные игроки. Особенно, когда мы находимся в фазе атаки. Квинси нет, Адриано нет. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто будет лучше подходить для этого", - цитирует Карреру Sport24.
"Он после паузы на матчи сборных имел на 2-3 дня больше отпуска. Его мама чувствует себя плохо. Он меньше тренировался. И потому он не мог сыграть 90 минут с "Ахматом".
Насколько сильно на команде сказывается потеря Адриано и Промеса? Конечно, мы знаем качества Адриано и Квинси. Это качественные игроки. Особенно, когда мы находимся в фазе атаки. Квинси нет, Адриано нет. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто будет лучше подходить для этого", - цитирует Карреру Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.