Новости партнеров

Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему нападающий Луис Адриано в домашнем матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2) вышел на замену на 84-й минуте, а не играл с первых минут.

"Он после паузы на матчи сборных имел на 2-3 дня больше отпуска. Его мама чувствует себя плохо. Он меньше тренировался. И потому он не мог сыграть 90 минут с "Ахматом".

Насколько сильно на команде сказывается потеря Адриано и Промеса? Конечно, мы знаем качества Адриано и Квинси. Это качественные игроки. Особенно, когда мы находимся в фазе атаки. Квинси нет, Адриано нет. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто будет лучше подходить для этого", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Адриано Спартак
Сегодня, 22:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Заиграют по новому и зе Луиш и Адриану при новом тренере.Это тренер уже никакой.Футболисты тут не причем .И Глушаков воскреснет.Найдите ему только новую жену.Преданную,не гулящую.А Карера это не тренер топ.Ну если по чесноку,то повезло тогда Спартаку,да и ЦСКА с Зенитом были никакие.Карпин вот один раз тоже со Спартаком чемпионом чуть не стал.А стал бы и его бы топом назвали.А он после этого Армавир тренировал.А чем Карера лучше?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lino (Сегодня, 22:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю, зачем-то вспомнился анекдот --

Идет урок. Учитель проверяет домашние задания:
— Петя, ты почему не сделал уроки?
— Ногу вывихнул.
— Садись, два. Вася, а ты почему не готов?
— Бабушка заболела.
— Садись, два. Вовочка, а ты почему не сделал?
— Брат из зоны вернулся.
— Нечего меня братом пугать, садись, три.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 22:28) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера хватит лапшу вешать, ты не ГТ для СМ.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
расставаться нужно с этим пляжником, не будет болтше толку с адриану! и с зелуишем тоже нужно расставаться! нужны новые форварды!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.