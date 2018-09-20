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Сальваторе Боккетти: в "Спартаке" каждый год что-то случается, я уже привык

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Рапида" (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что красно–белые выглядели лучше.

– Мне кажется, "Спартак" выглядел лучше, чем "Рапид", – сказал Боккетти. – Впереди дерби. Надо набраться сил. Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.

– Можете сказать, что сейчас самое тяжелое время для "Спартака"?

– В "Спартаке" каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре. Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы – "Спартак".

– А на игру команды это в целом это влияет?

– Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.

– Есть желание разорвать ЦСКА?

– Для меня это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда. Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боккетти Спартак Рапид
Вчера, 23:02
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(6)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
на этот раз писдец...полный


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Charodei Борзя (Вчера, 23:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Клоун с дежурными фразами про ,,великий " Спартак....как это выглядит со стороны....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Даааааааааааааааа привык к халявной зарплате без напряга в работе на игре и таких пассажиров железная шестерка, только Федун дурачок платит им большие зарплаты и на дурака заключает и продлевает договора.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:06) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пупок не надорви с такой игрой...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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