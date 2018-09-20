Сальваторе Боккетти: в "Спартаке" каждый год что-то случается, я уже привык

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Рапида" (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что красно–белые выглядели лучше.– Мне кажется, "Спартак" выглядел лучше, чем "Рапид", – сказал Боккетти. – Впереди дерби. Надо набраться сил. Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.– В "Спартаке" каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре. Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы – "Спартак".– Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.– Для меня это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда. Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье.