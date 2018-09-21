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Андрей Федун: "Спартак" готов к штрафу после матча с "Рапидом"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что клуб готов к тому, что УЕФА может оштрафовать клуб за присутствие болельщиков команды на матче Лиги Европы с "Рапидом" (0:2).

"Думаю, что оштрафуют либо "Рапид", либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы", - цитирует Федуна ТАСС.

Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов красно- белых, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.
Теги: Федун Спартак Рапид
Сегодня, 01:16
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