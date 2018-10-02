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"Матч ТВ" не будет показывать встречу "Краснодара" и "Севильи" в прямом эфире

Российские любители футбола смогут посмотреть большую часть матчей отечественных клубов во втором туре еврокубков на федеральном канале Матч ТВ.

Матчи с участием "Локомотива" и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы зрители смогут увидеть в общем доступе. Исключением станет лишь матч "Краснодара", который будет показан в прямом эфире на платном канале "Матч Премьер".

Сегодня, 2 октября, ЦСКА проведёт поединок с мадридским "Реалом" на стадионе «Лужники» в Москве, начало – в 22:00 мск. "Локомотив" сыграет свой матч завтра, 3 октября, с "Шальке-04". Встреча также пройдёт в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнётся в 19:55 мск.

В четверг, 4 октября, состоятся три матча российских клубов в Лиге Европы. "Зенит" проведёт встречу с пражской "Славией" на арене "Санкт-Петербург", начало – в 19:55 мск. "Спартак" сыграет на "Открытие Арене" в Москве с "Вильярреалом", стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Матч "Краснодара" с "Севильей" на стадионе "Краснодар" пройдёт параллельно со встречей красно-белых.
Теги: Краснодар Севилья Матч-ТВ ЦСКА Локомотив Спартак
Сегодня, 14:22
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