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Андреас Фернандес: постараемся доминировать в матче со "Спартаком"

Игрок "Вильярреала" Андреас Фернандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком".

"Мы чувствуем огромное желание доказать, что способны показать хороший футбол и заработать очки. Национальный чемпионат нельзя сравнивать с еврокубками, но мы попытаемся показать всё, на что мы способны.

Первый тур был не очень удачным для нас, но и для "Спартака" он был также плохим. Надо играть дальше, выигрывать и зарабатывать очки. В матче со "Спартаком" ожидаем прессинга, у нашего соперника хорошая группа атаки. "Спартак" будет с первых минут пытаться показать свои сильные стороны. Мы знаем, что "Спартак" — это та команда, которая хорошо играет у себя дома, несмотря на трудности во внутреннем чемпионате. Мы постараемся завтра доминировать на поле", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 21:25
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спартак - это отстой отстойный... отстойнейший... laughing

Куча негров - в красных тряпках))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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