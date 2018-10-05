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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Фернандо: эта ничья для "Спартака" как поражение
Полузащитник "Спартака" Фернандо после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) отметил, что пенальти в конце матча был сомнительный.
– Как оцениваете матч?
– Мы очень хорошо играли, команда показала большое желание. Что касается критики, то это нормальное состояние. Мы работаете над тем, чтобы команда прибавляла. Когда мы начнем выигрывать, будет все хорошо.
– Команда хорошо игра, виден прогресс. Что вы думаете?
– Нам нужно многое улучшать, но мы на верном пути. В матче с ЦСКА мы тоже были лучшими. Нам нужно будет больше концентрироваться в следующих матчах. В целом встреча получилась тяжелая. Соперник забил нам мяч первым, потом мы отыгрались, и нам забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас – как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли.
"Спорт-Экспресс"
– Как оцениваете матч?
– Мы очень хорошо играли, команда показала большое желание. Что касается критики, то это нормальное состояние. Мы работаете над тем, чтобы команда прибавляла. Когда мы начнем выигрывать, будет все хорошо.
– Команда хорошо игра, виден прогресс. Что вы думаете?
– Нам нужно многое улучшать, но мы на верном пути. В матче с ЦСКА мы тоже были лучшими. Нам нужно будет больше концентрироваться в следующих матчах. В целом встреча получилась тяжелая. Соперник забил нам мяч первым, потом мы отыгрались, и нам забили снова. Когда мы вышли вперед, считаю, был сомнительный пенальти. Эта ничья для нас – как поражение. Это не лучший наш матч, потому что мы не выиграли.
"Спорт-Экспресс"
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