Рауль Рианчо – болельщикам: можете критиковать меня, но помогите команде

Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Новости партнеров

Рауль Рианчо – болельщикам: можете критиковать меня, но помогите команде

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" подчеркнул, что не держится за свой пост и призвал болельщиков дать эмоциональную подпитку команде.

– Сегодня состоялась пресс-конференция Массимо Карреры. Болельщики его поддерживают, оскорбляют ряд людей. Не боитесь ли, что против вас они завтра устроят определенную акцию как против человека, который работал с Массимо, но остался после его отставки?

– Если болельщики организуют какую-то акцию против меня, это будет в том числе акция против "Спартака". В клубе работало и работает много людей, и мы все – спартанцы. Люди уходят, а клуб и его история остается. Нельзя забывать историю клуба и нужно смотреть в будущее. Потому что если в будущее смотреть не будем и зациклимся на прошлом, будем обречены на то, чтобы не эволюционировать.

Болельщиков прошу об одном. Можете критиковать меня, говорить что угодно. Я – исполняющий обязанности. Прошу помочь футболистам, которые завтра выйдут на поле. Чтобы давали эмоциональную подпитку с первой до последней минуты. У нас в команде много очень молодых футболистов – с 18 до 21 года. Сейчас они находятся в руках болельщиков. Они могут им помочь им выплыть, а могут угробить им карьеры. А обо мне пусть говорят что угодно. За кресло не держусь. Но прошу помочь футболистам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рианчо Спартак
Сегодня, 20:20
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(6)
#17  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:04)
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online

Цитата: rwspartach
твой ростов наxер никому не упёрся.

Ростов нужен , по крайней мере, целому городу... А кому нах нужен Спартак...? нескольким районам одного города...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#16  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:59)
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«Говорят, Кононов может возглавить «Спартак»? А у меня другая информация. У меня вообще Черчесов может возглавить. И Раньери называют, но это разговоры. А что конкретно, это определит клуб. Это прерогатива тех, кто платит деньги», — сказал Геннадий Орлов в интервью Sport24.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#15  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Рианчо пока что выглядит умным человеком! Говорит и делает то, что реально нужно. А уж фанаты... Эти делают то, к чему привыкли... А не то, что нужно. И от кого вред может быть делу?.. Карреру всё равно не вернут, рассчитались полностью и сразу. Значит, надоел! А игру строить тем, кто есть. Но вот они фанаты... Они-то и могут помешать строительству новой команды. Уже начинают.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#14  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:57)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой находчивый, решил сразу с козырей зайти -начать разговоры об ИСТОРИИ. Зря забыл про ВЕТЕРАНОВ, стеночек и забеганий, хорошей Мукунке, бромантане и Алех Иваныче.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#13  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 20:50)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Новый популист.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#12  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:49)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: _strelez_
Был такой город-государство *Спарта*...Есть такой сорт можжевельника - *Спартан*... Похоже, что *спартанцами* он их обозвал в честь можжевельника...

Пля,иди уже утопись с горя побыстрее,только перестань уже здесь ныть и нудить под всеми новостями - твой ростов наxер никому не упёрся.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#11  Roganov   (Сегодня, 20:49)
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online

nevada007,
С чего Рианчо быть предателем? Да с того, что иуду вернул в состав как только Массимо уволили. Значит, и он ромашковский.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#10  nevada007   (Сегодня, 20:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Готовься иуда. Завтра будет 5 штук в сачке. И никакая поддержка не поможет. За предателя нкто убиваться не будет. Ты следующий мачо.

ты откуда выскочил, черт всезнающий?? С чего Раулю быть предателем???? дуй лесам!

А с Рианчо согласен!!! очень жаль, что с Массимо так получилось.... но Спартак остается Спартаком!!!!! и только настоящие болельщики это понимают! Массимо, спасибо за все!!!! ты большой человек, отличный тренер и жаль с тобой прощаться!... к сожалению таковы реалии.... Раулю Рианчо огромной удачи и успехов в новом амплуа!!! СПАРТАК ВПЕРЕД!!!!!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#9  Roganov   (Сегодня, 20:43)
  • -3
  •  (5)
online

Иуда возглавил Спартак, хоть и временно. Пошел ты со своими просьбами о поддержке! Небось руку к отставке Карреры приложил.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#8  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:42)
  • -3
  •  (5)
online

Был такой город-государство *Спарта*...Есть такой сорт можжевельника - *Спартан*... Похоже, что *спартанцами* он их обозвал в честь можжевельника...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#7  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
Он прав. Ни Рианчо, ни тем более Кононов в этих мутных делах непричем. Поддержать их - вот то малое, на что мы сейчас способны

Кононов не при делах,а вот Рианчо уже плюнул на мнение большинства болельщиков,в спешке вернув глушака в основу - врядли теперь дождётся поддержки.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#6  Barmaley   (Сегодня, 20:32)
  • -10
  •  (12)
online

Готовься иуда. Завтра будет 5 штук в сачке. И никакая поддержка не поможет. За предателя никто убиваться не будет. Ты следующий мачо.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  Primus  Москва (Сегодня, 20:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Он прав. Ни Рианчо, ни тем более Кононов в этих мутных делах непричем. Поддержать их - вот то малое, на что мы сейчас способны


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#4  Agasphere  Москва (Сегодня, 20:30)
  • +2
  •  (4)
online

Да вот. Нужно брать три очка на выезде, а тут бардак разверзся. flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:29)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Какой нах.болельщики..супер голевой пас Головина(мужик) и Монако " открыл счет в матче в лиге чемпионов с "Брюгге
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:29)
  • 0
  •  (6)
online

Грустно...)))
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 20:24)
  • -4
  •  (8)

Мудро.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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