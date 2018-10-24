Рауль Рианчо – болельщикам: можете критиковать меня, но помогите команде

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" подчеркнул, что не держится за свой пост и призвал болельщиков дать эмоциональную подпитку команде.– Если болельщики организуют какую-то акцию против меня, это будет в том числе акция против "Спартака". В клубе работало и работает много людей, и мы все – спартанцы. Люди уходят, а клуб и его история остается. Нельзя забывать историю клуба и нужно смотреть в будущее. Потому что если в будущее смотреть не будем и зациклимся на прошлом, будем обречены на то, чтобы не эволюционировать.Болельщиков прошу об одном. Можете критиковать меня, говорить что угодно. Я – исполняющий обязанности. Прошу помочь футболистам, которые завтра выйдут на поле. Чтобы давали эмоциональную подпитку с первой до последней минуты. У нас в команде много очень молодых футболистов – с 18 до 21 года. Сейчас они находятся в руках болельщиков. Они могут им помочь им выплыть, а могут угробить им карьеры. А обо мне пусть говорят что угодно. За кресло не держусь. Но прошу помочь футболистам.