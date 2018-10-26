Фернандо: огромное спасибо Каррере за все

Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо после матча с "Рейнджерс" (0:0) поблагодарил Массимо Карреру."Это было тяжело, потому что мы проводили первый матч без Массимо. Рауль тоже молодец, хорошо подготовил нас к этой игре.Отставка Карреры — это тяжело, потому что он работал с нами три года. Но надо работать, чтобы побеждать, набирать форму. Хочу сказать большой спасибо Массимо за те три года, которые он был с нами. Он очень сильно помог команде", — заявил Фернандо.