Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным (видео)

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиаков
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным (видео)
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги Европы с "Рейнджерс".
- В прошлый раз вы сказали, что после дождя всегда выходит солнце. Есть ли шанс увидеть солнечную игру против шотландцев?
- Надеюсь, что да. Потому что в день, когда не выйдет солнце тяжело придется всем. Несмотря на эту метафору завтра нам предстоит важнейшая игра, в который решится судьба "Спартака" в турнире. Нам обязательно нужно выиграть.
- Покажет ли "Спартак" какой-то новый футбол в этой игре?
- Надеюсь, что мы выступим лучше, хотя бы по результату. Когда играешь по три игры в неделю, то замены не несут такую важную нагрузку. Сейчас самое важное - успеть восстанавливать футболистов от игры к игре. И физически, и эмоционально.
- Изменится ли тактика по сравнению с матчем в Шотландии?
- Да, конечно. В гостях мы играли вторым номером, с задачей набрать хотя-бы очко. Завтра сценарий матча будет другим. Мы играем дома, мы будем атаковать. Мы хотим выиграть.
- Ожидаете ли вы более сложной игры, нежели в первом матче? Учитывая непростую ситуацию внутри клуба.
- Я работник клуба. Моя обязанность - оградить игроков от всех негативных внешних воздействий. Я стараюсь принимать все на себя. Безусловно при такой атмосфере играть непросто, но мы будем делать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Футболисты могут показать свой максимум только тогда, когда они спокойны и счастливы.
- Есть ли у вас какие-то методы, чтобы разгрузить команду? Ужин, бассейн, что-то еще
- Однажды в Испанию приехал бразильский футболист. У него постоянно были праздники, он веселился. Когда его спросили, почему ты себя так ведешь, он ответил, что футбол - это состояние души. Я хотел бы как-то разгрузить команду, но нынешний график этого сделать не позволяет. Самолет-база-гостиница-игра. И так по кругу. Все, что мы можем сделать на данный момент - это не нагружать футболистов, а дать им возможность спокойно восстанавливаться. Если бы у нас была двухнедельная пауза, то мы могли бы быть поехать, например, на сбор в Марбелью и сходить с командой на ужин.
- При подготовке к завтрашнему матчу просматривали игры "Уфы" в квалификации ЛЕ против "Рейнджерс"?
- Нет, "Уфа" играла в пять защитников и поэтому "Рейнджерс" действовали по другому, не так как будут действовать с нами. Мы разобрали их сильные и слабые стороны. Я считаю, что мы готовы к этому матчу.
- С чем связана такая обширная ротация? Не думаете, что она вредит команде?
- Очень хороший вопрос. Но я задам встречный: если бы мы все-таки выстояли в игре против "Рубина", вы бы меня гением посчитали? Учитывая, что я сменил 7 человек после прошлого матча. Потом мы снова сделали 7 замен на кубковый матч и выиграли его. Затем нам не повезло в домашней игре. По статистике мы должны были выиграть, но это футбол. Ротация необходима.
- Известно ли вам, что Комбаров, Ещенко и Глушаков учатся на тренеров? Не обращаются ли они к вам за какими то советами?
- Да, мы разговариваем с ними об этом. Но что должен сделать человек, чтобы стать хорошим тренером? Ответ простой - быть справедливым и верным. Это два основных качества. А технике, психологии и всему прочему можно научиться. Я всем советую быть справедливыми и верными. Надеюсь, что даже когда я уйду из этой команды, ребята скажут, что я был к ним справедлив и честен. Я никогда не формирую стартовый состав исходя из имени. Я смотрю на его состояние, на его работу. При этом я возможно и ошибаюсь в своем выборе, но такова жизнь.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
- В прошлый раз вы сказали, что после дождя всегда выходит солнце. Есть ли шанс увидеть солнечную игру против шотландцев?
- Надеюсь, что да. Потому что в день, когда не выйдет солнце тяжело придется всем. Несмотря на эту метафору завтра нам предстоит важнейшая игра, в который решится судьба "Спартака" в турнире. Нам обязательно нужно выиграть.
- Покажет ли "Спартак" какой-то новый футбол в этой игре?
- Надеюсь, что мы выступим лучше, хотя бы по результату. Когда играешь по три игры в неделю, то замены не несут такую важную нагрузку. Сейчас самое важное - успеть восстанавливать футболистов от игры к игре. И физически, и эмоционально.
- Изменится ли тактика по сравнению с матчем в Шотландии?
- Да, конечно. В гостях мы играли вторым номером, с задачей набрать хотя-бы очко. Завтра сценарий матча будет другим. Мы играем дома, мы будем атаковать. Мы хотим выиграть.
- Ожидаете ли вы более сложной игры, нежели в первом матче? Учитывая непростую ситуацию внутри клуба.
- Я работник клуба. Моя обязанность - оградить игроков от всех негативных внешних воздействий. Я стараюсь принимать все на себя. Безусловно при такой атмосфере играть непросто, но мы будем делать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Футболисты могут показать свой максимум только тогда, когда они спокойны и счастливы.
- Есть ли у вас какие-то методы, чтобы разгрузить команду? Ужин, бассейн, что-то еще
- Однажды в Испанию приехал бразильский футболист. У него постоянно были праздники, он веселился. Когда его спросили, почему ты себя так ведешь, он ответил, что футбол - это состояние души. Я хотел бы как-то разгрузить команду, но нынешний график этого сделать не позволяет. Самолет-база-гостиница-игра. И так по кругу. Все, что мы можем сделать на данный момент - это не нагружать футболистов, а дать им возможность спокойно восстанавливаться. Если бы у нас была двухнедельная пауза, то мы могли бы быть поехать, например, на сбор в Марбелью и сходить с командой на ужин.
- При подготовке к завтрашнему матчу просматривали игры "Уфы" в квалификации ЛЕ против "Рейнджерс"?
- Нет, "Уфа" играла в пять защитников и поэтому "Рейнджерс" действовали по другому, не так как будут действовать с нами. Мы разобрали их сильные и слабые стороны. Я считаю, что мы готовы к этому матчу.
- С чем связана такая обширная ротация? Не думаете, что она вредит команде?
- Очень хороший вопрос. Но я задам встречный: если бы мы все-таки выстояли в игре против "Рубина", вы бы меня гением посчитали? Учитывая, что я сменил 7 человек после прошлого матча. Потом мы снова сделали 7 замен на кубковый матч и выиграли его. Затем нам не повезло в домашней игре. По статистике мы должны были выиграть, но это футбол. Ротация необходима.
- Известно ли вам, что Комбаров, Ещенко и Глушаков учатся на тренеров? Не обращаются ли они к вам за какими то советами?
- Да, мы разговариваем с ними об этом. Но что должен сделать человек, чтобы стать хорошим тренером? Ответ простой - быть справедливым и верным. Это два основных качества. А технике, психологии и всему прочему можно научиться. Я всем советую быть справедливыми и верными. Надеюсь, что даже когда я уйду из этой команды, ребята скажут, что я был к ним справедлив и честен. Я никогда не формирую стартовый состав исходя из имени. Я смотрю на его состояние, на его работу. При этом я возможно и ошибаюсь в своем выборе, но такова жизнь.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
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