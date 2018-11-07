Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным (видео)

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным (видео)

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги Европы с "Рейнджерс".



- В прошлый раз вы сказали, что после дождя всегда выходит солнце. Есть ли шанс увидеть солнечную игру против шотландцев?

- Надеюсь, что да. Потому что в день, когда не выйдет солнце тяжело придется всем. Несмотря на эту метафору завтра нам предстоит важнейшая игра, в который решится судьба "Спартака" в турнире. Нам обязательно нужно выиграть.

- Покажет ли "Спартак" какой-то новый футбол в этой игре?

- Надеюсь, что мы выступим лучше, хотя бы по результату. Когда играешь по три игры в неделю, то замены не несут такую важную нагрузку. Сейчас самое важное - успеть восстанавливать футболистов от игры к игре. И физически, и эмоционально.

- Изменится ли тактика по сравнению с матчем в Шотландии?

- Да, конечно. В гостях мы играли вторым номером, с задачей набрать хотя-бы очко. Завтра сценарий матча будет другим. Мы играем дома, мы будем атаковать. Мы хотим выиграть.

- Ожидаете ли вы более сложной игры, нежели в первом матче? Учитывая непростую ситуацию внутри клуба.

- Я работник клуба. Моя обязанность - оградить игроков от всех негативных внешних воздействий. Я стараюсь принимать все на себя. Безусловно при такой атмосфере играть непросто, но мы будем делать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Футболисты могут показать свой максимум только тогда, когда они спокойны и счастливы.

- Есть ли у вас какие-то методы, чтобы разгрузить команду? Ужин, бассейн, что-то еще

- Однажды в Испанию приехал бразильский футболист. У него постоянно были праздники, он веселился. Когда его спросили, почему ты себя так ведешь, он ответил, что футбол - это состояние души. Я хотел бы как-то разгрузить команду, но нынешний график этого сделать не позволяет. Самолет-база-гостиница-игра. И так по кругу. Все, что мы можем сделать на данный момент - это не нагружать футболистов, а дать им возможность спокойно восстанавливаться. Если бы у нас была двухнедельная пауза, то мы могли бы быть поехать, например, на сбор в Марбелью и сходить с командой на ужин.

- При подготовке к завтрашнему матчу просматривали игры "Уфы" в квалификации ЛЕ против "Рейнджерс"?

- Нет, "Уфа" играла в пять защитников и поэтому "Рейнджерс" действовали по другому, не так как будут действовать с нами. Мы разобрали их сильные и слабые стороны. Я считаю, что мы готовы к этому матчу.

- С чем связана такая обширная ротация? Не думаете, что она вредит команде?

- Очень хороший вопрос. Но я задам встречный: если бы мы все-таки выстояли в игре против "Рубина", вы бы меня гением посчитали? Учитывая, что я сменил 7 человек после прошлого матча. Потом мы снова сделали 7 замен на кубковый матч и выиграли его. Затем нам не повезло в домашней игре. По статистике мы должны были выиграть, но это футбол. Ротация необходима.

- Известно ли вам, что Комбаров, Ещенко и Глушаков учатся на тренеров? Не обращаются ли они к вам за какими то советами?

- Да, мы разговариваем с ними об этом. Но что должен сделать человек, чтобы стать хорошим тренером? Ответ простой - быть справедливым и верным. Это два основных качества. А технике, психологии и всему прочему можно научиться. Я всем советую быть справедливыми и верными. Надеюсь, что даже когда я уйду из этой команды, ребята скажут, что я был к ним справедлив и честен. Я никогда не формирую стартовый состав исходя из имени. Я смотрю на его состояние, на его работу. При этом я возможно и ошибаюсь в своем выборе, но такова жизнь.

Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Теги: Рианчо Спартак Рейнджерс
Сегодня, 15:20
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:18)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным

Похоже, этот клоун перепутал тренера и пса... smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сперва надо стать тренером. А после - работать и учиться. Как и в любой другой профессии. ИМХО.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  GS  Москва (Сегодня, 15:34)
  • -4
  •  (4)

Меньше 3.14здеть, а заниматься своим делом:
а) не настаивать на тактике, которая доказала свою непригодность для имеющегося состава;
б) понимать, что матчи в ПЛ и возможный выход в ЛЧ важнее (в т.ч. финансово), чем игры в ЛЕ, где ничего не светит;
в) соответственно варьировать состав и не сливать матчи в ПЛ на своем поле.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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