Рауль Рианчо: как стать хорошим тренером? Нужно быть справедливым и верным (видео)

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги Европы с "Рейнджерс".- Надеюсь, что да. Потому что в день, когда не выйдет солнце тяжело придется всем. Несмотря на эту метафору завтра нам предстоит важнейшая игра, в который решится судьба "Спартака" в турнире. Нам обязательно нужно выиграть.- Надеюсь, что мы выступим лучше, хотя бы по результату. Когда играешь по три игры в неделю, то замены не несут такую важную нагрузку. Сейчас самое важное - успеть восстанавливать футболистов от игры к игре. И физически, и эмоционально.- Да, конечно. В гостях мы играли вторым номером, с задачей набрать хотя-бы очко. Завтра сценарий матча будет другим. Мы играем дома, мы будем атаковать. Мы хотим выиграть.- Я работник клуба. Моя обязанность - оградить игроков от всех негативных внешних воздействий. Я стараюсь принимать все на себя. Безусловно при такой атмосфере играть непросто, но мы будем делать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Футболисты могут показать свой максимум только тогда, когда они спокойны и счастливы.- Однажды в Испанию приехал бразильский футболист. У него постоянно были праздники, он веселился. Когда его спросили, почему ты себя так ведешь, он ответил, что футбол - это состояние души. Я хотел бы как-то разгрузить команду, но нынешний график этого сделать не позволяет. Самолет-база-гостиница-игра. И так по кругу. Все, что мы можем сделать на данный момент - это не нагружать футболистов, а дать им возможность спокойно восстанавливаться. Если бы у нас была двухнедельная пауза, то мы могли бы быть поехать, например, на сбор в Марбелью и сходить с командой на ужин.- Нет, "Уфа" играла в пять защитников и поэтому "Рейнджерс" действовали по другому, не так как будут действовать с нами. Мы разобрали их сильные и слабые стороны. Я считаю, что мы готовы к этому матчу.- Очень хороший вопрос. Но я задам встречный: если бы мы все-таки выстояли в игре против "Рубина", вы бы меня гением посчитали? Учитывая, что я сменил 7 человек после прошлого матча. Потом мы снова сделали 7 замен на кубковый матч и выиграли его. Затем нам не повезло в домашней игре. По статистике мы должны были выиграть, но это футбол. Ротация необходима.- Да, мы разговариваем с ними об этом. Но что должен сделать человек, чтобы стать хорошим тренером? Ответ простой - быть справедливым и верным. Это два основных качества. А технике, психологии и всему прочему можно научиться. Я всем советую быть справедливыми и верными. Надеюсь, что даже когда я уйду из этой команды, ребята скажут, что я был к ним справедлив и честен. Я никогда не формирую стартовый состав исходя из имени. Я смотрю на его состояние, на его работу. При этом я возможно и ошибаюсь в своем выборе, но такова жизнь.