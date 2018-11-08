"Краснодар" взял реванш у "Стандарда", но победа далась очень тяжело

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Санкт-Петербург ЦСКА
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
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|2
|0
|+2
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|2
|Байер
|3
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|+3
|6
|3
|Лудогорец
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|0
|0
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|4
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|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
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|6
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|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
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|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
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|-1
|4
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|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
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|2
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|5
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|5
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|Рапид
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|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
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|1
|3
|5
|-2
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|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
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|6
|3
|Стандард
|3
|1
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|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
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|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
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|4
|БАТЭ
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|0
|1
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|4
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"Краснодар" взял реванш у "Стандарда", но победа далась очень тяжело
Подопечные Мусаева в очередной раз в этом сезоне одержали волевую победу и сумели опередить бельгийскую команду в таблице, но добиться этого было крайне сложно. О том, почему так непросто складывалась игра, от которой ждали куда более лёгкого для нашей команды развития событий.
Главная проблема - реализация
Немного об очевидном. Несмотря на многочисленные игровые помарки "Краснодара" (индивидуальные и системные), о которых мы будем говорить дальше, "Стандард" всё-таки уступал российской команде в качестве игры (за исключением отрезка в середине первого тайма) - и моментов у хозяев поля было достаточно. Даже при конкретных проблемах в центре поля и обороне "быки" должны были решать все вопросы раньше.
Но большую часть встречи оформить своё превосходство "Краснодар" не мог, причем доходило до обидного. В этом плане наиболее показателен, конечно, удар мимо мяча Классона после отличной передачи от Вандерсона. Помимо таких эпизодов, представители российского клуба слишком часто терялись перед тем, как сделать последний пас, вывести партнёра на удар - при том, что к штрафной они подходили регулярно.
Опорная зона хорошо работала при созидании, но встречала соперников очень вяло
Начало игры складывалось так, что Сергей Галицкий, наверное, был в восторге. Хозяева хорошо бежали, гораздо больше оппонентов владели мячом и легко и непринуждённо продвигались через центральные зоны. Короче, играли в тот самый футбол, о котором мечтает президент клуба. Довольно быстрый эпизод, когда Куэва пытался отправить мяч в дальний угол, мог существенно упростить жизнь "быкам", но не срослось.
Полузащитники Газинский и Каборе охотно помогали своим более атакующим (в плане амплуа) партнёрам и были постоянно готовы моментально подняться выше. Но вскоре после этого удачного начала "Стандарду" удалось перехватить инициативу и тогда стало очень неприятно: через центр бельгийцы проходили чуть ли без сопротивления. Мы уже сказали, что и при таком формате "Краснодар" был интереснее, но у гостей было так же достаточно эпизодов для того, чтобы свое минимальное преимущество, добытое еще до перерыва, укрепить. В одном из этих моментов неудачное действие голкипера - и россияне бы наверняка победы уже не добились.
Недостаток компактности в обороне
Собственно, из-за этого и был пропущен мяч. Линия обороны слишком свалилась вправо, при этом Петров не сумел подачу накрыть, а оставшийся Карсела-Гонсалес просто расстреливал ворота. С другой стороны, кто-то из опорников или тот же Классон (он действовал на левом фланге выше, так что вполне мог спуститься, чтобы помочь) должны были спуститься.
В итоге такая же проблема, как и в центре, - слишком много пространства. Судя по всему, возникали эти сложности из-за слишком большой вольности игроков оборонительного плана и их вовлеченности в атакующих действиях.
Дебют Сафонова
Второй раз в этом сезоне российская команда в еврокубках вынуждена выпускать необстрелянного вратаря - у ЦСКА это был Помазун, дебютировавший в ЛЧ против "Ромы", у "Краснодара" - Сафонов.
И ситуация здесь была такая же, как и у "армейцев". Все сильно переживали и даже боялись представить, что может случиться, а вратарь взял - и сыграл лучше своих более опытных партнеров по обороне. Несколько раз Сафонов спас прямо классно, так что молодому игроку несомненно стоит выразить респект.
Совсем вялый Куэва
Раз мы выделили кого-то с положительной стороны, стоит, наверное, немного и поругаться. Пойдём по тому же пути аналогий, что и предыдущем разделе: если Сафонова по-хорошему можно соотнести с Помазуном из ЦСКА, то Куэву - с игроком "Локомотива" Фернандешем, который провалил матч против "Порту" в этот вторник.
Разве только что Куэва действовал не с такой читающейся ленью и угнетённостью. Он старался брать игру на себя, но в итоге это шло только во вред. Безусловно, худший игрок в составе "быков", сильно тормозивший своих партнёров до перерыва.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Главная проблема - реализация
Немного об очевидном. Несмотря на многочисленные игровые помарки "Краснодара" (индивидуальные и системные), о которых мы будем говорить дальше, "Стандард" всё-таки уступал российской команде в качестве игры (за исключением отрезка в середине первого тайма) - и моментов у хозяев поля было достаточно. Даже при конкретных проблемах в центре поля и обороне "быки" должны были решать все вопросы раньше.
Но большую часть встречи оформить своё превосходство "Краснодар" не мог, причем доходило до обидного. В этом плане наиболее показателен, конечно, удар мимо мяча Классона после отличной передачи от Вандерсона. Помимо таких эпизодов, представители российского клуба слишком часто терялись перед тем, как сделать последний пас, вывести партнёра на удар - при том, что к штрафной они подходили регулярно.
Опорная зона хорошо работала при созидании, но встречала соперников очень вяло
Начало игры складывалось так, что Сергей Галицкий, наверное, был в восторге. Хозяева хорошо бежали, гораздо больше оппонентов владели мячом и легко и непринуждённо продвигались через центральные зоны. Короче, играли в тот самый футбол, о котором мечтает президент клуба. Довольно быстрый эпизод, когда Куэва пытался отправить мяч в дальний угол, мог существенно упростить жизнь "быкам", но не срослось.
Полузащитники Газинский и Каборе охотно помогали своим более атакующим (в плане амплуа) партнёрам и были постоянно готовы моментально подняться выше. Но вскоре после этого удачного начала "Стандарду" удалось перехватить инициативу и тогда стало очень неприятно: через центр бельгийцы проходили чуть ли без сопротивления. Мы уже сказали, что и при таком формате "Краснодар" был интереснее, но у гостей было так же достаточно эпизодов для того, чтобы свое минимальное преимущество, добытое еще до перерыва, укрепить. В одном из этих моментов неудачное действие голкипера - и россияне бы наверняка победы уже не добились.
Привычный характер! ???#КраснодарСтандард #СПобедой pic.twitter.com/wgh6fnkpoI— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 8, 2018
Недостаток компактности в обороне
Собственно, из-за этого и был пропущен мяч. Линия обороны слишком свалилась вправо, при этом Петров не сумел подачу накрыть, а оставшийся Карсела-Гонсалес просто расстреливал ворота. С другой стороны, кто-то из опорников или тот же Классон (он действовал на левом фланге выше, так что вполне мог спуститься, чтобы помочь) должны были спуститься.
В итоге такая же проблема, как и в центре, - слишком много пространства. Судя по всему, возникали эти сложности из-за слишком большой вольности игроков оборонительного плана и их вовлеченности в атакующих действиях.
Дебют Сафонова
Второй раз в этом сезоне российская команда в еврокубках вынуждена выпускать необстрелянного вратаря - у ЦСКА это был Помазун, дебютировавший в ЛЧ против "Ромы", у "Краснодара" - Сафонов.
И ситуация здесь была такая же, как и у "армейцев". Все сильно переживали и даже боялись представить, что может случиться, а вратарь взял - и сыграл лучше своих более опытных партнеров по обороне. Несколько раз Сафонов спас прямо классно, так что молодому игроку несомненно стоит выразить респект.
Совсем вялый Куэва
Раз мы выделили кого-то с положительной стороны, стоит, наверное, немного и поругаться. Пойдём по тому же пути аналогий, что и предыдущем разделе: если Сафонова по-хорошему можно соотнести с Помазуном из ЦСКА, то Куэву - с игроком "Локомотива" Фернандешем, который провалил матч против "Порту" в этот вторник.
Разве только что Куэва действовал не с такой читающейся ленью и угнетённостью. Он старался брать игру на себя, но в итоге это шло только во вред. Безусловно, худший игрок в составе "быков", сильно тормозивший своих партнёров до перерыва.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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