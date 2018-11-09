Вандерсон: благодаря характеру у нас получается переломить исход матча

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон прокомментировал победу над "Стандардом" в Лиге Европы.- Считаю, мы неплохо начали первый тайм. После пропущенного гола поменялась ситуация на поле. Во втором тайме взяли ситуацию под контроль и выиграли.- Это нелегко. Мы все спортсмены, знаем как восстанавливаться. Не думаю, что это должно быть отговоркой для нас, что мы не должны играть во всю силу.- Бывает такое. Против нас обычно играют команды, которые хорошо строят свою защиту. Бывает нам просто не везет.- Для нас важно играть каждый матч как последний. Если следующий матч выиграем, это лучше для нас.- Мы говорили в перерыве, что начали хорошо, мы не можем проиграть этот матч, мы играем лучше соперника, не нужно было повторять прошлых ошибок.- Благодаря характеру у нас получается переломить исход матча. Это позволяет нам идти вперед.