Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс»

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс»

Мало кто будет спорить с тем, что сегодня мы с вами наблюдали одно из самых зрелищных противостояний с участием российского клуба в этом сезоне. Московский «Спартак» на своем стадионе провел просто сумасшедший матч против шотландского «Глазго». Итоговый счет — 4:3. Rusfootball.info выставляет оценки сегодняшним триумфаторам.

Максименко — 2.0
Несмотря на то, что впечатления от игры остались в целом положительные, игра молодого голкипера москвичей оставляет желать лучшего. За всю встречу у Александра лишь один сейв. Да и тот — без особого героизма. В остальном же, три пропущенных мяча и пара ошибок, которые могли бы привести к фатальным последствиям. Особенно учитывая то, при каких обстоятельствах они были допущены.

Мельгарехо — 3.5
Забитый мяч, высокая скорость в течение всего матча и вспаханная бровка. Наконец-то парагвайцу подобрали подходящее амплуа. Оставляет желать лучшего точность пасов — чуть больше 50%, но если учесть, что Мельгарехо за весь матч предпринял немало попыток навесить или набросить в штрафную, то показатель перестает казаться таким страшным. Конечно, в первом тайме к нему, равно как и к остальным игрокам его линии, вопросов было огромное количество, однако вторые 45 минут для него прошли если не идеально, то уж точно близко к этому.

Боккетти — 3.0
Если вы смотрели только вторые 45 минут игры, вас эта оценка должна удивить, однако для тех, кто видел и первый тайм, тут все должно быть предельно ясно. Колоссальное доверие Рианчо к этому игроку выражалось не только в том, что на его плече была капитанская повязка, а еще и в том, что он, равно как и Кутепов с Фернандо, владел мячом около десяти процентов всего игрового времени. На всякий случай, средний показатель равен трем-четырем процентам на игрока. В общем, образовался в защите красно-белых своеобразный «Бермудский треугольник». Тем удивительнее кажется тот факт, что на поле не оказалось Джикии. Возможно, конечно, и.о. главного тренера «Спартака» просто побоялся ставить игрока из-за недавней травмы и высокой загруженности футболистов данного амплуа в конкретном матче, но тогда напомните пожалуйста, сколько уже времени прошло с восстановления Георгия. Он уже и с капитанской повязкой успел выйти, и гол забить, а все доверия тренерского штаба не заслужил. И я ни в коем разе не утверждаю, что он должен был появиться на поле именно вместо Боккетти и именно на весь матч, но ведь можно было отдать ему первый тайм. Тогда, думается, и такого бардака в штрафной хозяев бы не наблюдалось. Тем не менее, счет на табло, а «разбор полетов» Рианчо и компании еще только предстоит. Посмотрим, чем все закончится.

Кутепов — 2.5
Этот защитник отдал больше восьмидесяти касаний мяча за матч. Да, у Боккетти и Фернандо больше, но незначительно. Это говорит лишь о том, что Кутепов становится одним из центральных звеньев «Спартака» Рианчо, но вот получится ли? В этой игре он смотрелся крайне неуверенно, а хоть как-то заметен стал лишь тогда, когда выбора совсем не осталось и ворота надо было защищать во что бы то ни стало. И от этого легче не становится, ведь «зеленым» его уже не назовешь. 25 лет, как никак. Да и в основе сборной играет. Будем надеяться, тренерский штаб разберется и с этим кадром.

Рассказов — 2.5
Все же пока не хватает опыта. Думается мне, если выпускать этого парня минут на 40 — цены ему не будет, ведь в конце матча он был чуть ли не единственный, кто действительно отрабатывал на всех участках поля. Тем не менее, нужно «обрасти мясом», ведь в «Спартаке» на этой позиции физические показатели играют не последнюю роль. Тут, тем не менее, простительно. Все-таки молодой парень, да еще и почти без международного опыта. Все впереди.

Зобнин — 3.0
Романа в этом матче будто бы не было. Можно было бы списать это на больше количество черновой работы, если бы не одно «но» - всего 37 передач (напомню, у Фернандо, игрока похожего амплуа, почти в два раза больше) и полное распыление на тепловой карте. Такое ощущение, что игрок весь матч искал комфортную позицию на поле, но так и не нашел. Как итог, целых пять потерь мяча (самый высокий показатель за игру) и полная отстраненность от происходящего на поле.

Фернандо — 3.0
Этому игроку доверили очень много, и возложенных на себя ожиданий он не оправдал. Полное нежелание играть, заметная «тяжесть» уже к середине второго тайма и пара серьезных ошибок. В общем, крайне невзрачная игра и минимум результативности от бразильца, на которого явно всерьез рассчитывали.


Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс»



Еременко — 2.0
От него тоже ждали куда больше. Тут даже говорить особенно нечего: три удара по чужим, все мимо; один по своим — точно в цель. 23 передачи и ни одной удачной обводки. Да с его амплуа! Увы и ах, сегодня не вышло, хотя это скорее дело случая и неправильного его использования. Хотя как же иначе? Казалось бы, к штрафной пускают, бить дают, партнеры доверяют, а все не идет и не идет. Видимо, у Романа просто не задался день. Ну и замена на 59-й минуте показалась весьма логичным решением.

Ханни — 4.0
Не хочу выдвигать пустых обвинений ни в чей адрес, но тут одно из двух: либо игрок сам саботировал режим Карреры, либо предыдущий наставник просто не видел дальше своего носа, ведь сегодня экс-игрок «Андерлехта» играл просто блестяще. На его счету, можно сказать, полтора гола, ведь именно после его удара в эпизоде с мячом Адриано мяч отлетел на голову к форварду московской команды. Это при том, что мяч до него доходил с не самой завидной частотой. Ханни показал именно ту игру, которую от него ждали и внес серьезный вклад в победу своей команды. Красавец! И нечего тут добавлять.

Адриано — 3.0
Этот игрок просто оказался в нужном месте в нужное время и реализовал свою возможность. Конечно, надо было еще перепрыгнуть защитника и попасть в створ, но на этом, пожалуй, заслугам форварда в прошедшем матче можно подвести черту. Один удар — один гол. Все максимально прозаично.

Попов — 4.5
Это пример того, как грамотно распоряжаться мячом. До Ивелина он доходил крайне редко, но зато сколь эффективны были его действия в атаке. Тут вам и скорость, и созидательная составляющая, и физика очень и очень неплохая. Ну а если провести работу над выходом из-под прессинга, то цены ему не будет. Думаю, мы увидим болгарина в старте на следующую игру, и поводов сомневаться в этом крайне мало.

Зе Луиш — 2.5; Глушаков — 2.0; Тимофеев — н/о
Выход Глушакова показался странным. Это выглядело как компромисс тренера с игроком, мол, вот, я тебе даю поиграть, а ты сиди тихо. Как мы могли наблюдать, ничего хорошего из этого не получилось. С выходом Зе откровенно затянули. Ему надо было появиться на поле минут на пять раньше. Тогда можно было бы активнее придавить гостей. Но Рианчо пошел на поводу у Луиса Адриано, который, по информации Тимура Журавеля, комментировавшего матч с бровки, сам попросил не менять его и отыграл на несколько минут дольше. Конечно, главный тренер не может так поступать, но эта «закалка» обязательно придет с опытом. По Тимофееву сказать совершенно нечего. Разве что он отдал четыре передачи, и все они пришли к адресатам. Пожалуй, все.

Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ФК "Спартак-Москва"
Теги: Спартак Рейнджерс Глушаков Боккетти Рианчо
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#1  Skald   (Сегодня, 00:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Ерёменко хуже Фернандо...да?
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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