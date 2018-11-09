Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс»

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
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|Цюрих
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|+2
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|Байер
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|Лудогорец
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|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
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|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
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|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
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|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
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|3
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|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
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|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс»
Мало кто будет спорить с тем, что сегодня мы с вами наблюдали одно из самых зрелищных противостояний с участием российского клуба в этом сезоне. Московский «Спартак» на своем стадионе провел просто сумасшедший матч против шотландского «Глазго». Итоговый счет — 4:3. Rusfootball.info выставляет оценки сегодняшним триумфаторам.
Максименко — 2.0
Несмотря на то, что впечатления от игры остались в целом положительные, игра молодого голкипера москвичей оставляет желать лучшего. За всю встречу у Александра лишь один сейв. Да и тот — без особого героизма. В остальном же, три пропущенных мяча и пара ошибок, которые могли бы привести к фатальным последствиям. Особенно учитывая то, при каких обстоятельствах они были допущены.
Мельгарехо — 3.5
Забитый мяч, высокая скорость в течение всего матча и вспаханная бровка. Наконец-то парагвайцу подобрали подходящее амплуа. Оставляет желать лучшего точность пасов — чуть больше 50%, но если учесть, что Мельгарехо за весь матч предпринял немало попыток навесить или набросить в штрафную, то показатель перестает казаться таким страшным. Конечно, в первом тайме к нему, равно как и к остальным игрокам его линии, вопросов было огромное количество, однако вторые 45 минут для него прошли если не идеально, то уж точно близко к этому.
Боккетти — 3.0
Если вы смотрели только вторые 45 минут игры, вас эта оценка должна удивить, однако для тех, кто видел и первый тайм, тут все должно быть предельно ясно. Колоссальное доверие Рианчо к этому игроку выражалось не только в том, что на его плече была капитанская повязка, а еще и в том, что он, равно как и Кутепов с Фернандо, владел мячом около десяти процентов всего игрового времени. На всякий случай, средний показатель равен трем-четырем процентам на игрока. В общем, образовался в защите красно-белых своеобразный «Бермудский треугольник». Тем удивительнее кажется тот факт, что на поле не оказалось Джикии. Возможно, конечно, и.о. главного тренера «Спартака» просто побоялся ставить игрока из-за недавней травмы и высокой загруженности футболистов данного амплуа в конкретном матче, но тогда напомните пожалуйста, сколько уже времени прошло с восстановления Георгия. Он уже и с капитанской повязкой успел выйти, и гол забить, а все доверия тренерского штаба не заслужил. И я ни в коем разе не утверждаю, что он должен был появиться на поле именно вместо Боккетти и именно на весь матч, но ведь можно было отдать ему первый тайм. Тогда, думается, и такого бардака в штрафной хозяев бы не наблюдалось. Тем не менее, счет на табло, а «разбор полетов» Рианчо и компании еще только предстоит. Посмотрим, чем все закончится.
Кутепов — 2.5
Этот защитник отдал больше восьмидесяти касаний мяча за матч. Да, у Боккетти и Фернандо больше, но незначительно. Это говорит лишь о том, что Кутепов становится одним из центральных звеньев «Спартака» Рианчо, но вот получится ли? В этой игре он смотрелся крайне неуверенно, а хоть как-то заметен стал лишь тогда, когда выбора совсем не осталось и ворота надо было защищать во что бы то ни стало. И от этого легче не становится, ведь «зеленым» его уже не назовешь. 25 лет, как никак. Да и в основе сборной играет. Будем надеяться, тренерский штаб разберется и с этим кадром.
Рассказов — 2.5
Все же пока не хватает опыта. Думается мне, если выпускать этого парня минут на 40 — цены ему не будет, ведь в конце матча он был чуть ли не единственный, кто действительно отрабатывал на всех участках поля. Тем не менее, нужно «обрасти мясом», ведь в «Спартаке» на этой позиции физические показатели играют не последнюю роль. Тут, тем не менее, простительно. Все-таки молодой парень, да еще и почти без международного опыта. Все впереди.
Зобнин — 3.0
Романа в этом матче будто бы не было. Можно было бы списать это на больше количество черновой работы, если бы не одно «но» - всего 37 передач (напомню, у Фернандо, игрока похожего амплуа, почти в два раза больше) и полное распыление на тепловой карте. Такое ощущение, что игрок весь матч искал комфортную позицию на поле, но так и не нашел. Как итог, целых пять потерь мяча (самый высокий показатель за игру) и полная отстраненность от происходящего на поле.
Фернандо — 3.0
Этому игроку доверили очень много, и возложенных на себя ожиданий он не оправдал. Полное нежелание играть, заметная «тяжесть» уже к середине второго тайма и пара серьезных ошибок. В общем, крайне невзрачная игра и минимум результативности от бразильца, на которого явно всерьез рассчитывали.
Еременко — 2.0
От него тоже ждали куда больше. Тут даже говорить особенно нечего: три удара по чужим, все мимо; один по своим — точно в цель. 23 передачи и ни одной удачной обводки. Да с его амплуа! Увы и ах, сегодня не вышло, хотя это скорее дело случая и неправильного его использования. Хотя как же иначе? Казалось бы, к штрафной пускают, бить дают, партнеры доверяют, а все не идет и не идет. Видимо, у Романа просто не задался день. Ну и замена на 59-й минуте показалась весьма логичным решением.
Ханни — 4.0
Не хочу выдвигать пустых обвинений ни в чей адрес, но тут одно из двух: либо игрок сам саботировал режим Карреры, либо предыдущий наставник просто не видел дальше своего носа, ведь сегодня экс-игрок «Андерлехта» играл просто блестяще. На его счету, можно сказать, полтора гола, ведь именно после его удара в эпизоде с мячом Адриано мяч отлетел на голову к форварду московской команды. Это при том, что мяч до него доходил с не самой завидной частотой. Ханни показал именно ту игру, которую от него ждали и внес серьезный вклад в победу своей команды. Красавец! И нечего тут добавлять.
Адриано — 3.0
Этот игрок просто оказался в нужном месте в нужное время и реализовал свою возможность. Конечно, надо было еще перепрыгнуть защитника и попасть в створ, но на этом, пожалуй, заслугам форварда в прошедшем матче можно подвести черту. Один удар — один гол. Все максимально прозаично.
Попов — 4.5
Это пример того, как грамотно распоряжаться мячом. До Ивелина он доходил крайне редко, но зато сколь эффективны были его действия в атаке. Тут вам и скорость, и созидательная составляющая, и физика очень и очень неплохая. Ну а если провести работу над выходом из-под прессинга, то цены ему не будет. Думаю, мы увидим болгарина в старте на следующую игру, и поводов сомневаться в этом крайне мало.
Зе Луиш — 2.5; Глушаков — 2.0; Тимофеев — н/о
Выход Глушакова показался странным. Это выглядело как компромисс тренера с игроком, мол, вот, я тебе даю поиграть, а ты сиди тихо. Как мы могли наблюдать, ничего хорошего из этого не получилось. С выходом Зе откровенно затянули. Ему надо было появиться на поле минут на пять раньше. Тогда можно было бы активнее придавить гостей. Но Рианчо пошел на поводу у Луиса Адриано, который, по информации Тимура Журавеля, комментировавшего матч с бровки, сам попросил не менять его и отыграл на несколько минут дольше. Конечно, главный тренер не может так поступать, но эта «закалка» обязательно придет с опытом. По Тимофееву сказать совершенно нечего. Разве что он отдал четыре передачи, и все они пришли к адресатам. Пожалуй, все.
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ФК "Спартак-Москва"
Максименко — 2.0
Несмотря на то, что впечатления от игры остались в целом положительные, игра молодого голкипера москвичей оставляет желать лучшего. За всю встречу у Александра лишь один сейв. Да и тот — без особого героизма. В остальном же, три пропущенных мяча и пара ошибок, которые могли бы привести к фатальным последствиям. Особенно учитывая то, при каких обстоятельствах они были допущены.
Мельгарехо — 3.5
Забитый мяч, высокая скорость в течение всего матча и вспаханная бровка. Наконец-то парагвайцу подобрали подходящее амплуа. Оставляет желать лучшего точность пасов — чуть больше 50%, но если учесть, что Мельгарехо за весь матч предпринял немало попыток навесить или набросить в штрафную, то показатель перестает казаться таким страшным. Конечно, в первом тайме к нему, равно как и к остальным игрокам его линии, вопросов было огромное количество, однако вторые 45 минут для него прошли если не идеально, то уж точно близко к этому.
Боккетти — 3.0
Если вы смотрели только вторые 45 минут игры, вас эта оценка должна удивить, однако для тех, кто видел и первый тайм, тут все должно быть предельно ясно. Колоссальное доверие Рианчо к этому игроку выражалось не только в том, что на его плече была капитанская повязка, а еще и в том, что он, равно как и Кутепов с Фернандо, владел мячом около десяти процентов всего игрового времени. На всякий случай, средний показатель равен трем-четырем процентам на игрока. В общем, образовался в защите красно-белых своеобразный «Бермудский треугольник». Тем удивительнее кажется тот факт, что на поле не оказалось Джикии. Возможно, конечно, и.о. главного тренера «Спартака» просто побоялся ставить игрока из-за недавней травмы и высокой загруженности футболистов данного амплуа в конкретном матче, но тогда напомните пожалуйста, сколько уже времени прошло с восстановления Георгия. Он уже и с капитанской повязкой успел выйти, и гол забить, а все доверия тренерского штаба не заслужил. И я ни в коем разе не утверждаю, что он должен был появиться на поле именно вместо Боккетти и именно на весь матч, но ведь можно было отдать ему первый тайм. Тогда, думается, и такого бардака в штрафной хозяев бы не наблюдалось. Тем не менее, счет на табло, а «разбор полетов» Рианчо и компании еще только предстоит. Посмотрим, чем все закончится.
Кутепов — 2.5
Этот защитник отдал больше восьмидесяти касаний мяча за матч. Да, у Боккетти и Фернандо больше, но незначительно. Это говорит лишь о том, что Кутепов становится одним из центральных звеньев «Спартака» Рианчо, но вот получится ли? В этой игре он смотрелся крайне неуверенно, а хоть как-то заметен стал лишь тогда, когда выбора совсем не осталось и ворота надо было защищать во что бы то ни стало. И от этого легче не становится, ведь «зеленым» его уже не назовешь. 25 лет, как никак. Да и в основе сборной играет. Будем надеяться, тренерский штаб разберется и с этим кадром.
Рассказов — 2.5
Все же пока не хватает опыта. Думается мне, если выпускать этого парня минут на 40 — цены ему не будет, ведь в конце матча он был чуть ли не единственный, кто действительно отрабатывал на всех участках поля. Тем не менее, нужно «обрасти мясом», ведь в «Спартаке» на этой позиции физические показатели играют не последнюю роль. Тут, тем не менее, простительно. Все-таки молодой парень, да еще и почти без международного опыта. Все впереди.
Зобнин — 3.0
Романа в этом матче будто бы не было. Можно было бы списать это на больше количество черновой работы, если бы не одно «но» - всего 37 передач (напомню, у Фернандо, игрока похожего амплуа, почти в два раза больше) и полное распыление на тепловой карте. Такое ощущение, что игрок весь матч искал комфортную позицию на поле, но так и не нашел. Как итог, целых пять потерь мяча (самый высокий показатель за игру) и полная отстраненность от происходящего на поле.
Фернандо — 3.0
Этому игроку доверили очень много, и возложенных на себя ожиданий он не оправдал. Полное нежелание играть, заметная «тяжесть» уже к середине второго тайма и пара серьезных ошибок. В общем, крайне невзрачная игра и минимум результативности от бразильца, на которого явно всерьез рассчитывали.
Еременко — 2.0
От него тоже ждали куда больше. Тут даже говорить особенно нечего: три удара по чужим, все мимо; один по своим — точно в цель. 23 передачи и ни одной удачной обводки. Да с его амплуа! Увы и ах, сегодня не вышло, хотя это скорее дело случая и неправильного его использования. Хотя как же иначе? Казалось бы, к штрафной пускают, бить дают, партнеры доверяют, а все не идет и не идет. Видимо, у Романа просто не задался день. Ну и замена на 59-й минуте показалась весьма логичным решением.
Ханни — 4.0
Не хочу выдвигать пустых обвинений ни в чей адрес, но тут одно из двух: либо игрок сам саботировал режим Карреры, либо предыдущий наставник просто не видел дальше своего носа, ведь сегодня экс-игрок «Андерлехта» играл просто блестяще. На его счету, можно сказать, полтора гола, ведь именно после его удара в эпизоде с мячом Адриано мяч отлетел на голову к форварду московской команды. Это при том, что мяч до него доходил с не самой завидной частотой. Ханни показал именно ту игру, которую от него ждали и внес серьезный вклад в победу своей команды. Красавец! И нечего тут добавлять.
Адриано — 3.0
Этот игрок просто оказался в нужном месте в нужное время и реализовал свою возможность. Конечно, надо было еще перепрыгнуть защитника и попасть в створ, но на этом, пожалуй, заслугам форварда в прошедшем матче можно подвести черту. Один удар — один гол. Все максимально прозаично.
Попов — 4.5
Это пример того, как грамотно распоряжаться мячом. До Ивелина он доходил крайне редко, но зато сколь эффективны были его действия в атаке. Тут вам и скорость, и созидательная составляющая, и физика очень и очень неплохая. Ну а если провести работу над выходом из-под прессинга, то цены ему не будет. Думаю, мы увидим болгарина в старте на следующую игру, и поводов сомневаться в этом крайне мало.
Зе Луиш — 2.5; Глушаков — 2.0; Тимофеев — н/о
Выход Глушакова показался странным. Это выглядело как компромисс тренера с игроком, мол, вот, я тебе даю поиграть, а ты сиди тихо. Как мы могли наблюдать, ничего хорошего из этого не получилось. С выходом Зе откровенно затянули. Ему надо было появиться на поле минут на пять раньше. Тогда можно было бы активнее придавить гостей. Но Рианчо пошел на поводу у Луиса Адриано, который, по информации Тимура Журавеля, комментировавшего матч с бровки, сам попросил не менять его и отыграл на несколько минут дольше. Конечно, главный тренер не может так поступать, но эта «закалка» обязательно придет с опытом. По Тимофееву сказать совершенно нечего. Разве что он отдал четыре передачи, и все они пришли к адресатам. Пожалуй, все.
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ФК "Спартак-Москва"
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