Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:06
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (3)
18:34
Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков (2)
Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков (2)
17:50
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (32)
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (32)
14:59
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
14:31
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
12:25
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
11:27
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
10:55
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком"
Главный тренер "Рапида" Дитмар Кюбауэр прокомментировал волевую победу над "Спартаком" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.
– Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной. Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке.
– Можно сказать, что это типичный "Рапид" – когда в команду никто не верит, она побеждает?
– Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет "Рапида". Команда до последнего верила, что может завоевать победу.
– Почему не выпустили с первых минут основных игроков, в первую очередь капитана Шваба?
– Если есть возможность усилить команду такими заменами, это всегда хорошо. Фанаты "Рапида" думали, что все должны играть по 90 минут. Но решение было другое, и оно в итоге оказалось верным. Оба наших мяча были инициированы теми, кто вышел на замену.
– "Рапид" очень плохо играет в национальном чемпионате. Почему?
– Главная причина – календарь, все игры идут одна за одной. А у нас нет возможности такой ротации, как у того же "Ред Булла". Это немного объясняет нашу текущую позицию в бундеслиги. Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге отобраться в еврокубки.
– Что у вас за конфликт случился с Дмитрием Комбаровым в первом тайме?
– Да просто я ему сказал: "Бери мяч". А он не хотел его брать, пришлось бросать мяч на землю. Но в конце концов он поблагодарил и по-немецки сказал "спасибо".
"Спорт-Экспресс"
– Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной. Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке.
– Можно сказать, что это типичный "Рапид" – когда в команду никто не верит, она побеждает?
– Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет "Рапида". Команда до последнего верила, что может завоевать победу.
– Почему не выпустили с первых минут основных игроков, в первую очередь капитана Шваба?
– Если есть возможность усилить команду такими заменами, это всегда хорошо. Фанаты "Рапида" думали, что все должны играть по 90 минут. Но решение было другое, и оно в итоге оказалось верным. Оба наших мяча были инициированы теми, кто вышел на замену.
– "Рапид" очень плохо играет в национальном чемпионате. Почему?
– Главная причина – календарь, все игры идут одна за одной. А у нас нет возможности такой ротации, как у того же "Ред Булла". Это немного объясняет нашу текущую позицию в бундеслиги. Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге отобраться в еврокубки.
– Что у вас за конфликт случился с Дмитрием Комбаровым в первом тайме?
– Да просто я ему сказал: "Бери мяч". А он не хотел его брать, пришлось бросать мяч на землю. Но в конце концов он поблагодарил и по-немецки сказал "спасибо".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.