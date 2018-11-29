Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Рапида" Дитмар Кюбауэр прокомментировал волевую победу над "Спартаком" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

– Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной. Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке.

– Можно сказать, что это типичный "Рапид" – когда в команду никто не верит, она побеждает?

– Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет "Рапида". Команда до последнего верила, что может завоевать победу.

– Почему не выпустили с первых минут основных игроков, в первую очередь капитана Шваба?

– Если есть возможность усилить команду такими заменами, это всегда хорошо. Фанаты "Рапида" думали, что все должны играть по 90 минут. Но решение было другое, и оно в итоге оказалось верным. Оба наших мяча были инициированы теми, кто вышел на замену.

– "Рапид" очень плохо играет в национальном чемпионате. Почему?

– Главная причина – календарь, все игры идут одна за одной. А у нас нет возможности такой ротации, как у того же "Ред Булла". Это немного объясняет нашу текущую позицию в бундеслиги. Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге отобраться в еврокубки.

– Что у вас за конфликт случился с Дмитрием Комбаровым в первом тайме?

– Да просто я ему сказал: "Бери мяч". А он не хотел его брать, пришлось бросать мяч на землю. Но в конце концов он поблагодарил и по-немецки сказал "спасибо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рапид Спартак
Сегодня, 21:37
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#3  Realist2000   (Сегодня, 21:45)
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online

Правильнее сказать,что Спартак не заслужил очков в этой игре. Рапид ничем не удивил и ничего не показал,кроме физподготовки,которой хватило на всю игру.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 21:43)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
С офсайда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Увы , но , похоже он прав . Особенно в концовке- Рапид играл лучше . Впрочем , ничего удивительного .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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