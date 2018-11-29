Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака"

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
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|1
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|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
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|Ренн
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|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
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|0
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|ПАОК
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|БАТЭ
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Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рапида" (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы.
- О матче:
У нас какой-то тренд недели, московские команды феерят в еврокубках: что ЦСКА в Лиге чемпионов в решающем матче проиграл на последних минутах, что "Спартак". А говоря о "красно-белых", мне кажется, что Олег Кононов пытается выдумать что-то интересное, но не у всех игроков на это хватает сил. Ну и влияние погоды стоит учитывать, которая откровенно прибивали.
"Спартак" встречал соперника высоко, старался его прессинговать, но при этом был очевидный разрыв между нападением и защитой. Будь соперник помастеровитей - он бы воспользовался свободными зонами пораньше. А креативной игры почти и не было, всё сводится к тому, что со штрафных либо забивает Фернандо, которого сегодня не было, либо вот такие "кинжальные" выпады убегающих нападающих. По второй схеме забить удалось, но дальше... возили-возили мяч, а к 60-й минуте австрийцы и по скорости стали переигрывать, и в борьбе. После пропущенного гола пошла полная нервозность, было только желание сохранить результат... С телевизионной картинки мне показалось, что офсайд при втором голе гостей был, но сказать точно не могу. Если был, то "Спартак" сегодня прибили.
- О 8-м месте "Рапида" в чемпионате Австрии:
Восьмая команда Австрии, думаю, за 10 лет тратит меньше, чем "Спартак" за один год. И если оглядеть состав "Рапида", думаю, он раз в 10 уступает в трансферной стоимости всей "красно-белой" команде, а уж по заплаченным деньгам, думаю, и во все 20 раз. Тем позорней поражение в родных стенах. Настраиваться нужно на каждого соперника, но проблема в том, что даже дома "Спартак" не выглядел сильнее такого соперника. Ощущение, что всё может не так хорошо закончиться не покидало даже при счёте 1:0, потому что супер моментов "Спартак" не имел, а австрийцы нагнетали, особенно во втором тайме. Так что, седьмое место москвичей в таблице РПЛ - тоже соответствует уровню этой команды.
- О шансах "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы:
Теперь нужно в гостях обыгрывать "Вильярреал", и тут как-то всё совсем представляется плачевно... Плюс нужно учитывать, что последняя игра РПЛ перед перерывом состоится 8 декабря, а игра в Испании - 13-го, и игроков наверняка ещё дополнительно нужно будет настраивать, ведь на 5 дней уйти пораньше в отпуск не получится, а к игре против "Вильярреала" мысленно команда уже будет в отпуске. Ну и, если "Рейнджерс" не проиграет сегодня дома испанцам, то тогда совсем всё будет печально, потому что такой "Рапид" шотландцы в состоянии обыграть.
- О матче:
У нас какой-то тренд недели, московские команды феерят в еврокубках: что ЦСКА в Лиге чемпионов в решающем матче проиграл на последних минутах, что "Спартак". А говоря о "красно-белых", мне кажется, что Олег Кононов пытается выдумать что-то интересное, но не у всех игроков на это хватает сил. Ну и влияние погоды стоит учитывать, которая откровенно прибивали.
"Спартак" встречал соперника высоко, старался его прессинговать, но при этом был очевидный разрыв между нападением и защитой. Будь соперник помастеровитей - он бы воспользовался свободными зонами пораньше. А креативной игры почти и не было, всё сводится к тому, что со штрафных либо забивает Фернандо, которого сегодня не было, либо вот такие "кинжальные" выпады убегающих нападающих. По второй схеме забить удалось, но дальше... возили-возили мяч, а к 60-й минуте австрийцы и по скорости стали переигрывать, и в борьбе. После пропущенного гола пошла полная нервозность, было только желание сохранить результат... С телевизионной картинки мне показалось, что офсайд при втором голе гостей был, но сказать точно не могу. Если был, то "Спартак" сегодня прибили.
- О 8-м месте "Рапида" в чемпионате Австрии:
Восьмая команда Австрии, думаю, за 10 лет тратит меньше, чем "Спартак" за один год. И если оглядеть состав "Рапида", думаю, он раз в 10 уступает в трансферной стоимости всей "красно-белой" команде, а уж по заплаченным деньгам, думаю, и во все 20 раз. Тем позорней поражение в родных стенах. Настраиваться нужно на каждого соперника, но проблема в том, что даже дома "Спартак" не выглядел сильнее такого соперника. Ощущение, что всё может не так хорошо закончиться не покидало даже при счёте 1:0, потому что супер моментов "Спартак" не имел, а австрийцы нагнетали, особенно во втором тайме. Так что, седьмое место москвичей в таблице РПЛ - тоже соответствует уровню этой команды.
- О шансах "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы:
Теперь нужно в гостях обыгрывать "Вильярреал", и тут как-то всё совсем представляется плачевно... Плюс нужно учитывать, что последняя игра РПЛ перед перерывом состоится 8 декабря, а игра в Испании - 13-го, и игроков наверняка ещё дополнительно нужно будет настраивать, ведь на 5 дней уйти пораньше в отпуск не получится, а к игре против "Вильярреала" мысленно команда уже будет в отпуске. Ну и, если "Рейнджерс" не проиграет сегодня дома испанцам, то тогда совсем всё будет печально, потому что такой "Рапид" шотландцы в состоянии обыграть.
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