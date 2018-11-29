Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака"

Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рапида" (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы.

- О матче:

У нас какой-то тренд недели, московские команды феерят в еврокубках: что ЦСКА в Лиге чемпионов в решающем матче проиграл на последних минутах, что "Спартак". А говоря о "красно-белых", мне кажется, что Олег Кононов пытается выдумать что-то интересное, но не у всех игроков на это хватает сил. Ну и влияние погоды стоит учитывать, которая откровенно прибивали.

"Спартак" встречал соперника высоко, старался его прессинговать, но при этом был очевидный разрыв между нападением и защитой. Будь соперник помастеровитей - он бы воспользовался свободными зонами пораньше. А креативной игры почти и не было, всё сводится к тому, что со штрафных либо забивает Фернандо, которого сегодня не было, либо вот такие "кинжальные" выпады убегающих нападающих. По второй схеме забить удалось, но дальше... возили-возили мяч, а к 60-й минуте австрийцы и по скорости стали переигрывать, и в борьбе. После пропущенного гола пошла полная нервозность, было только желание сохранить результат... С телевизионной картинки мне показалось, что офсайд при втором голе гостей был, но сказать точно не могу. Если был, то "Спартак" сегодня прибили.

- О 8-м месте "Рапида" в чемпионате Австрии:

Восьмая команда Австрии, думаю, за 10 лет тратит меньше, чем "Спартак" за один год. И если оглядеть состав "Рапида", думаю, он раз в 10 уступает в трансферной стоимости всей "красно-белой" команде, а уж по заплаченным деньгам, думаю, и во все 20 раз. Тем позорней поражение в родных стенах. Настраиваться нужно на каждого соперника, но проблема в том, что даже дома "Спартак" не выглядел сильнее такого соперника. Ощущение, что всё может не так хорошо закончиться не покидало даже при счёте 1:0, потому что супер моментов "Спартак" не имел, а австрийцы нагнетали, особенно во втором тайме. Так что, седьмое место москвичей в таблице РПЛ - тоже соответствует уровню этой команды.

- О шансах "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы:

Теперь нужно в гостях обыгрывать "Вильярреал", и тут как-то всё совсем представляется плачевно... Плюс нужно учитывать, что последняя игра РПЛ перед перерывом состоится 8 декабря, а игра в Испании - 13-го, и игроков наверняка ещё дополнительно нужно будет настраивать, ведь на 5 дней уйти пораньше в отпуск не получится, а к игре против "Вильярреала" мысленно команда уже будет в отпуске. Ну и, если "Рейнджерс" не проиграет сегодня дома испанцам, то тогда совсем всё будет печально, потому что такой "Рапид" шотландцы в состоянии обыграть.
Теги: Червиченко Спартак Рапид
Сегодня, 21:57
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#9  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 23:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
То ли дело наркоманда - доблестно борется за место в десятке laughing
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#8  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 23:36)
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Болеет за:
«Спартак»
чтоб ты лопнул ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#7  Denx   (Сегодня, 23:09)
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Да ладно че ты червь поцелуй опять в жопу глушака
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 22:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обсуждать, или спорить с мэтром дело неблагодарное, просто несколько цитат о позоре можно привести:
. за 10 лет тратит меньше, чем "Спартак" за один год..

"Рапида", думаю, он раз в 10 уступает в трансферной стоимости всей "красно-белой" команде

а уж по заплаченным деньгам, думаю, и во все 20 раз.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  1111111111   (Сегодня, 22:45)
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Опять одно и тоже, все проигрывают и по очереди поливают друг друга грязью. Вы ,что реально не видите это не команды виноваты, по отдельности, это уровень всего РФ таков!
И что печально это не как в 90х, когда был развал и у всех клубов не было бобла. Выкручивались, как могли! А сейчас чинушки сами разваливают футбол ради наживы!))Нужны глобальные перемены, перемены во всех структурах и уровнях! Но печально,что такую кормушку ни кто не отдаст, просто для развития ко кого то там футбола!Так и будут делать вил, что безумно переживают и стараются, откладывая очередной лям евро в карман!))) А лимитчики, после очередного слива, пойдут нажрутся и подерутся в баре!))Качественные Леги ,которых получилось затянуть в это болото,просто отбывают номер. стараются сорвать по быстрому бобла и свалить!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:32)
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  •  (1)
online

Спартак сам болтается между 8 и 9.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Gotikaoleg,
Так раз в неделю праздник, уже приелось
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  Gotikaoleg   (Сегодня, 22:08)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
сегодня праздник у девчат
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 22:07)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак на седьмом только благодаря судьям


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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