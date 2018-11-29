Роберт Мак: очень важно, что уже обеспечили себе выход из группы

Автор победного мяча в ворота "Копенгагена" полузащитник "Зенита" Роберт Мак поделился впечатлениями от встречи, победа в которой обеспечила петербуржской команде выход из группы, передаёт корреспондент- Очень тяжёлая игра. Я думаю, мы не играли хорошо в 1-м тайме. 2-й тайм начали лучше, забили, но после гола остановились. Следующие 15 минут были очень сложными, так как "Копенгаген" играл хорошо. Но это была игра до гола. Мы забили, взяли 3 очка, квалифицировались в плей-офф.- Да, очень важно. Пройти такую сложную группу было нашей целью, мы её достигли, мы на первой позиции. Теперь нам нужно отдохнуть и сконцентрироваться на оставшихся матчах российского чемпионата.- Да, я концентрировался на ударе, на мяче, он коснулся защитника... Но гол есть гол, мы взяли очень важные 3 очка.