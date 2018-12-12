Тренер "Вильярреала": "Спартак" - команда с бразильскими чертами

Главный тренер "Вильярреала" Луис Гарсия рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком".По его словам, в московском клубе собраны высококлассные футболисты, против которых будет сложно играть. Он заявил, что его команда хочет максимально эффективно использовать свободное пространство в матче."Это финал. Мы переживаем, потому что можем оказаться за бортом. Игроки действительно хотят показать наш лучший футбол. Завтра они выложатся на поле по максимуму, и надеюсь, когда матч закончится, у них останутся силы, чтобы дойти до раздевалки. Мы не собираемся вносить кардинальные изменения в игру, но будут некоторые новые детали."Спартак" — российская команда с бразильскими чертами. У них высококлассные футболисты. Мы хотим максимально эффективно использовать свободное пространство, которое удастся найти, и помешать сопернику. Наши игроки должны чувствовать себя уверенно и проявить весь свой потенциал", — приводит слова Гарсии пресс-служба "Вильярреала".