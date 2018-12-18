Виктор Классон - о "Байере": мог достаться соперник и тяжелее, а так у нас хорошие шансы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы."У нас весьма хорошие шансы в матче с этой командой, ведь нам могли достаться соперники и тяжелее. Для меня будет весело встретить других шведов в "Байере". В любом случае это будет интересная игра", – сказал Классон.