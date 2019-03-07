Результаты четвертьфиналов Лиги Европы

Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Результаты четвертьфиналов Лиги Европы

"Валенсия" уверенно переиграла "желтую субмарину". Передачу на третий гол отдал российский полузащитник Денис Черышев

Лига Европы

1/4 финала

"Вильярреал" – "Валенсия"
Голы: Гуэдеш, 6, Касорла, 36 (пен.), Васс, 90, Гуэдеш, 90+3


"Вильярреал": Фернандес, Гаспар (Педраса, 80), Кинтилья, Гонсалес, Руис, Касорла, Чуквезе, Касерес (Морланес, 72), Иборра (Бакка, 67), Форнальс, Морено

"Валенсия": Нето, Ронкалья (Пиччини, 58), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Торрес (Коклен, 61), Васс, Гуэдеш, Гамейро (Черышев, 69), Родриго

Предупреждения: Касорла, 28, Гайя, 39, Гонсалес, 62, Кинтилья, 84


****



"Челси" в эконом-режиме победил "Славию" на чужом поле и приблизился к рекорду "Атлетико", который не проигрывал в Лиге Европы на протяжении 15-ти матчей (на данный момент лондонцы не проигрывают 14 игр подряд)

Лига Европы

1/4 финала

"Славия" П – "Челси" 0:1
Гол: Алонсо, 86.


"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Цоуфал, Крал, Траоре, Шевчик, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Гушбауэр, 74), Олайинка (ван Бурен, 82).

"Челси": Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.

Предупреждения: Цоуфал, 83.



****




"Бенфика" была сильнее "Айнтрахта" 4:2. Причем 19-летний полузащитник португальской "Бенфики" Жоау Фелиш оформил хет-трик в ворота немецкого "Айнтрахта" в матче четвертьфинала Лиги Европы и побил рекорд турнира: он стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы.

Лига Европы

1/4 финала

"Бенфика" – "Айнтрахт" Ф
Голы: Секейра, 21 (пен.), Йович, 40, Секейра, 43, Диаш, 50, Секейра, 54, Пасьенса, 72


"Бенфика": Влаходимос, Коршья (Пицци, 66), Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Фернандеш, Самарис (Живкович, 85), Силва (Сеферович, 60), Серви, Секейра

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Хинтереггер, Абрахам, Н'Дика, Костич, Роде (Гачинович, 85), Хасебе, Фернандеш, Йович (Гузман, 60), Ребич (Пасьенса,68)

Предупреждения: Йович, 4, Ребич, 26, Самарис, 82

Удаления: Н'Дика, 20
Теги: Черышев Валенсия Вильярреал Челси Славия Бенфика
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