Педро, Шевчик, Костич и Лато претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный твиттер УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей Лиги Европы.Номинанты:1. Форвард "Челси" Педро Родригес. Он сделал дубль в матче со "Славией" (4:3).2. Полузащитник "Славии" Петр Шевчик. В его активе дубль в игре с "Челси".3. Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич, забивший гол в игре с "Бенфикой" (2:0).4. Защитник "Валенсии" Тони Лато, отметившийся голом в матче с "Вильярреалом" (2:0).