Сесар Аспиликуэта: у нас были проблемы на старте, но через 15 минут мы доминировали

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Вчера, 21:27
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Вчера, 21:08
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
Вчера, 21:07
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Вчера, 20:44
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
Вчера, 20:27
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
Вчера, 20:03
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Вчера, 19:40
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
Вчера, 19:29
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Вчера, 19:19
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
Вчера, 19:07
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
Вчера, 18:46
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Вчера, 18:34
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
Вчера, 18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Вчера, 17:56
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Вчера, 16:59
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
Сесар Аспиликуэта: у нас были проблемы на старте, но через 15 минут мы доминировали
Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне (1:1).
"У нас были небольшие проблемы на старте, но через 15 минут мы начали доминировать. В перерыве мы знали, что начали игру не очень хорошо или не справились с давлением на старте. Важно, что нам удалось забить гол незадолго до перерыва. Во втором тайме наша команда была нацелена на победу", - цитирует Аспиликуэту официальный сайт УЕФА .
"У нас были небольшие проблемы на старте, но через 15 минут мы начали доминировать. В перерыве мы знали, что начали игру не очень хорошо или не справились с давлением на старте. Важно, что нам удалось забить гол незадолго до перерыва. Во втором тайме наша команда была нацелена на победу", - цитирует Аспиликуэту официальный сайт УЕФА .
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.