Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы признан нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.Форвард оформил хет-трик в гостевом матче с "Валенсией", а "Арсенал" одержал победу со счетом 4:2 и вышел в финал Лиги Европы.