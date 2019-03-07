Вячеслав Колосков: отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы.

"Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские [и украинские] клубы на всех соревнованиях.

Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость", - цитирует Колоскова Sport24.
Теги: Колосков Мхитарян Арсенал
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