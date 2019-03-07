Н’Голо Канте, скорее всего, не сыграет с "Арсеналом"

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте, скорее всего, не сыграет в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает The Guardian.

Отмечается, что француз получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле с серьёзным дискомфортом. Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщалось.

Матч "Челси" – "Арсенал" состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.
Теги: Канте Челси Арсенал
Сегодня, 13:06
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