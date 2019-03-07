Н’Голо Канте, скорее всего, не сыграет с "Арсеналом"

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте, скорее всего, не сыграет в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает The Guardian.Отмечается, что француз получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле с серьёзным дискомфортом. Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщалось.Матч "Челси" – "Арсенал" состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.