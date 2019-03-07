Буйство Сарри, бойкот Мхитаряна и последний матч Чеха. Сегодня финал Лиги Европы

бардак

Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью. — Василий Уткин (@radioutkin) May 21, 2019

Tempers fraying in the Chelsea camp? ?



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019

А ещё решающая встреча турнира почти наверняка станет последней для Эдена Азара в футболке "Челси". Говорят, он уже точно отправится в "Реал". О предматчевых раскладах на лондонское дерби, которое пройдёт в Баку, куда так и не смогло добраться большинство фанатов из АнглииУдивительное дело - Сарри в первом сезоне пробился в финал Лиги Европы, только в серии пенальти уступил Кубок английской лиги, занял третье место в лиге (пропустил вперёд одних мастодонтов "Сити" и "Ливерпуль"), а до сих пор пишут, будто итальянец может остаться без работы.С таким давлением Сарри приходилось держаться на протяжении всего сезона. Его отправляли с поста главного тренера в прессе примерно столько же раз, сколько итальянец выкуривает сигарет за день (очень много). Ещё приходилось воевать против своих - Кепа не хотел садиться на лавку перед серией пенальти, а болельщики заряжали обидное про саррибол.Действительно же - какой-то"Спартак". Болельщики гнобят своего же тренера, когда что-то не получается, у футболистов, забывающих о своих обязанностях, едет крыша, а руководство при этом изображает памятник: они вроде как есть, но на этом их обязанности и заканчиваются.Победа в Лиге Европы будет ещё одним хорошим аргументов в запасе у Сарри. Ему нужен трофей, хотя место в Лиге чемпионов на следующий сезон уже добыто.У "пушкарей" по сезону всё шло куда спокойнее. Эмери постепенно осваивался, хорошо играл дома и плохо на выезде, пролетел мимо Лиги чемпионов, но, судя по британской прессе, даже не был близок к увольнению. И фанаты встречали локальные успехи команды вполне воодушевленно. Вот как бывает, когда несколько лет терпишь Арсена Венгера..."Арсеналу" победить в Лиге Европе очень важно по прагматическим причинам. Чтобы попасть в компанию к другим английским топовым клубам и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, потому что 4-е итоговое место гарантирует лишь место в ЛЕ.Пути к финалу у команд были схожие. "Арсенал" как-то совсем легко завалил "Наполи" в четвертьфинале. Настоящие проблемы были только с "Ренном" в 1/8, но там были больше виноваты сами игроки лондонской команды, плохо сыгравшие в гостях. "Челси" так и вовсе пришлось потеть лишь с "Айнтрахтом", зато там "синие" прошли по краю.Какую неделю поклонники армянского игрока воют в интернете, что УЕФА ошиблись, да и вообще это позор. Мхитарян отказался ехать на финальную игру, ведь она проходит в азербайджанском Баку.И не совсем понятно, на чём основывается решение больше. То ли Мхитарян боится за свою безопасность, то ли не едет просто из-за "политических взглядов".Из этого раздули целую Илиаду. "Арсенал" в полном составе аплодирует решению игрока, как будто он решил сделать каминг-аут (ну иначе с чего такое внимание???), европейские боссы нервно оправдываются.Такое ощущение, словно финал лишился игрока уровня Месси или по крайней мере Азара, а не Мхитаряна, который в скромном по меркам этого сезона "Арсенале" далеко не всегда проходил в основной состав.Клубы вернули очень много нереализованных билетов. Из-за того, что Азербайджан далеко, а в Баку маленький аэропорт, слишком дорого и тяжело лететь на матч из Британии. А ещё подскочили цены на жильё. Так что стадион, возможно, даже не будет забит полностью.Остаётся верить, что на двух представителей АПЛ пойдёт смотреть местная публика. Иначе действительно возникнет вопрос, стоит ли вообще проводить такие важные матчи в отдалённых регионах.Почти наверняка Азар больше за Лондон не сыграет. Весь этот сезон британские (и не только) журналисты упорно возвращались к слухам о мадридском "Реале". Писали об этом как о деле уже решённом. И, судя по комментариям игрока, который не особо и отрицал эти слухи, так оно есть.Правило как закончишь, так и буду помнить в футболе известно. Так что бельгиец, скорее всего, будет иметь особенную мотивацию. Как и Петр Чех, если Эмери поставит его на финал.Для легендарного вратаря, который провёл большую часть карьеру за "синих", это вообще последний матч: летом он будет официально заканчивать. В этом сезоне больше играл Лено, а Чех выходил только в еврокубках и кубках, так что пока тяжело сказать, даст ли ему шанс испанский наставник в решающей встрече.С одной стороны, Унаи просто обязан это сделать, потому что Чех играл весь турнир. С другой, Лено, очевидно, нравится ему больше, так что тренер может поставить и его.Возвращаясь к теме непростого положения Сарри в "Челси". Ещё вчера на тренировке повздорили Игуаин и Давид Луиз. Вроде бы обычное дело, но тренеру это очень не понравилось. То ли из-за того, что тренировка была открытая и все увидели конфликт, то ли проблема возникает не первый раз.Сердитый Сарри ушёл с тренировки и пнул неповинную ни в чём кепкуПресс-служба попыталась сгладить конфликт, разъяснив, что разочарование тренера в конце связано только с тем, что команда не смогла поработать над стандартами в последние 15 минут часовой тренировки, ведь они были открытыми для СМИ.Получилось не очень убедительно.Точно ли в команде накануне одного из самых важных матчей сезона всё в порядке? Почти наверняка это станет ясно по игре.