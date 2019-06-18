"Милан" намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.По информации источника, "Милан" близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время "Милану" для решения проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб может выступить с заявлением в среду, 19 июня. В случае достижения соглашения место "Милана" в групповом этапе Лиги Европы займёт "Рома", а "Торино" сыграет в квалификационном раунде турнира.