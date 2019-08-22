В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская "Астана" принимала БАТЭ из Беларуси.
Лига Европы
Раунд плей-офф
Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурйонссон, 52 (пен.)
Астана: Эрич, Шимунович, Шомко, Постников, Рукавина, Логвиненко, Сигурйонссон, Маевский, Томасов (Янга, 83), Ротариу, Мубеле (Муртазаев, 46)
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Симович, Риос, Волков, Драгун, Яблонский, Бага (Виллюмссон, 61), Стасевич, Мукам (Туоминен, 54), Скавыш (Сарока, 79)
Предупреждения: Шомко, 17, Мукам, 25, Рукавина, 38
"Астана" разгромила БАТЭ
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