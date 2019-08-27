Андрей Чернышов: надеюсь на победу "Спартака" со счётом 3:1 в ответном матче с "Брагой"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы между красно-белыми и "Брагой". В первой встрече "Спартак" в Португалии уступил (0:1).

фото: официальный сайт ФК "Спартак"





Ответный матч "Спартак" - "Брага" начнётся 29 августа в 20:15 мск. "Спартак" набрал хороший ход, и все мы надеемся, что команда пройдет "Брагу". Но игра будет очень тяжелой. Многие говорят, что "Брага" не самый сильный соперник и ее легко обыграть. Я с этим не согласен. Это хорошо организованная команда с хорошим подбором игроков. И счет 0:1 не самый приятный в таком противостоянии, но надеюсь на победу "Спартака" со счетом 3:1", — цитирует Чернышова Sport24 Ответный матч "Спартак" - "Брага" начнётся 29 августа в 20:15 мск.