Бывший игрок московского "Спартака" Сергей Юран поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Браги" в плей-офф квалификации Лиги Европы.
В первом матче московский клуб проиграл со счетом 0:1.
"Шансы всегда есть, тем более что счет не такой, как у "Краснодара". Шансы есть хорошие. Смотря как тактически "Спартак" себя поведет с "Брагой", потому что команда крепкая, организованная, и здесь много нужно будет попотеть "Спартаку". Поэтому непростая задача у "Спартака" стоит, но шансы всегда есть.
Тренерскому штабу нужно было проанализировать, как правильно сыграть, как минимизировать вот эту ситуацию, чтобы не пропустить, и как максимально сыграть, чтобы добиться результатов. Вот для этого есть тренеры и тренерский штаб.
Если пропускает "Спартак", то практически лишается шанса играть в групповом этапе Лиги Европы. Потому что три мяча при всем уважении к "Спартаку" сложно будет забить "Браге", - цитирует Юрана Sport24.
Сергей Юран: "Спартаку" придется попотеть в ответной игре с "Брагой"
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